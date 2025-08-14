¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤äJ-POP¡¢¹Ã»Ò±à¤òºÌ¤ë±þ±ç±éÁÕ¡¡³Ú¶Ê¤òµö²Ä¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©
8·î5Æü¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ÆüÂ³¤¯ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Æ¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±þ±ç±éÁÕ¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡ÖÈþÇú²»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âç²ñ¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤äJ-POP¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê³Ú¶Ê¤¬Ãæ¿´¡£¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãøºî¸¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ãøºî¸¢¼Ô¤ÎµöÂú¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç±þ±ç±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²»³Ú´Ø·¸¤ÎË¡Î§ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¹âÌÚ·¼À®ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
⚫︎±þ±ç±éÁÕ¤ÏÎã³°µ¬Äê¤Ç¿½ÀÁÉÔÍ×
¨¡¹Ã»Ò±à¤Ç¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤äJ-POP¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¾åÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãøºî¸¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±éÁÕ¸¢¡×¡ÊÃøºî¸¢Ë¡22¾ò¡Ë¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø½°¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃøºî¸¢¼Ô¤ÎµöÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤äJ-POP¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²»³ÚÃøºî¸¢´ÉÍý»ö¶È¼Ô¡ÊJASRAC¤äNexTone¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏJASRAC¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ë¤¬¡Ö±éÁÕ¸¢¡×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±éÁÕ¼Ô¤Ï¡¢JASRAC¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö±éÁÕ¸¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Èó±ÄÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¢Ä°½°¤«¤éÎÁ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢£±éÁÕ¼Ô¤Ë¥®¥ã¥é¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±éÁÕ¸¢¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê38¾ò1¹à¡Ë¡£
¹â¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç±þ±ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ÎÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±éÁÕ¼Ô¤Ï¡¢JASRAC¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãøºî¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤ÈÊÌ¤Ë¡ÖÃøºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÃøºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃøºîÊª¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë²þÊÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò²þÊÑ¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤È¡¢JASRAC¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö±éÁÕ¸¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãøºî¼Ô¼«¿È¤¬¤â¤Ä¡ÖÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¡×¡Ë¤Î¿¯³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
⚫︎ÊÔ¶Ê¤âºÇ½é¤«¤é¡ÖÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¡¿áÁÕ³ÚÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¢Íø¤Î¿¯³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³Ú¶Ê±éÁÕ¤ÎË¡ÅªÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃµ¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥ÉÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Öºî¶Ê¼Ô¤ÎÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¼çÍ×¤ÊAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÊÔ¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºî¶Ê¼Ô¤ÎÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤Î¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ú¥é²Î¾§¤Ê¤É¡¢¥ª¥±¡ÊÊÔ¶ÊÉôÊ¬¡Ë¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥±¤È¤ÏÊÌ¸Ä¤ÎÆÈÎ©¤ÎÃøºîÊª¤Ç¤¹¡£²»³Ú¶È³¦¤Ç¡¢ºî¶Ê¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¥ª¥±¤òºî¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î´·½¬¾å¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤Ã¤¿ºî¶Ê¼Ô¤Ï¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤È¡ÖÃøºî¸¢·ÀÌó½ñ¡×¡ÊMPAÅý°ì¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃøºî¸¢¤ò²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡Ê¤½¤Î³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¾ùÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºî¶Ê¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¥±¤ÎÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î²þÊÑ¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºî¶Ê¼Ô¤ÎÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¡ÖÃøºî¸¢·ÀÌó½ñ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¥á¥í¥Ç¥£¤À¤±¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºî¶Ê¼Ô¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½é´ü¤ÎÊÔ¶Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÔ¶ÊÉôÊ¬¤¬¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë²þÊÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤Î¿¯³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ¿Ìä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¶Ê¼Ô¤¬¡ÖÃøºî¸¢·ÀÌó½ñ¡×¤Ë¤è¤ê²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿Ãøºî¸¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÔ¶Ê¸¢¡×¡Ê¼«Í³¤ËÊÔ¶Ê¤ò¤Û¤É¤³¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸¢Íø¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºî¶Ê¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´ØÍ¿¤Ê¤¯¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Î°ìÂ¸¤Ç¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤ò²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·ÀÌó¾åºî¶Ê¼Ô¤ËÍ½¸«¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö³ººî¶Ê¼Ô¤ÎÊÔ¶Ê¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¶Ê¤ÎÉÊ°Ì¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë²þÊÑ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤Î¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎCD¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î²þÊÑ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤ÎµöÂú¤µ¤¨¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ðºî¶Ê¼Ô¤ÎµöÂú¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
