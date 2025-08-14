キャンプ動画を上げるYouTuberは多かれど、女性のトイレ事情に踏み込んだものはなかなかない。そうしたなか、YouTubeチャンネル『TABIBANANA 〜やってみる夫婦〜』のわさびちゃん（37）は、キャンプや車中泊などでのリアルなトイレ事情を紹介し、一気にブレイクした。

【写真】キャンギャル、地下アイドルを経て…ビジュが武器の女芸人

そうはいっても、ブレイクするまでには紆余曲折があった。キャンペーンガールや芸人を経て始動したYouTubeでは、当初貧乏旅行や古民家暮らしでのDIYなど、等身大のライフスタイルを発信してきた。ただその背景には、確固たる信念がある。YouTubeでバズるまでの道のりを追った。【全3回の第1回】

キャンペーンガールから芸人へ

──芸能活動をしようと思ったきっかけを教えてください。

わさびちゃん：子供の頃から学級委員や人前で何かを説明するような役をよく頼まれていて、結構それが得意だったんです。だから将来は何かを紹介するような仕事ができたらいいなと思っていて、ラジオパーソナリティとか、MC業に憧れがありました。

──歌いたいとか、踊りたいとかではなくて。

わさびちゃん：“私を見て”という意識は全くなく、何かを「見せたい」側なんです。展示会でマイクを握って、「この最新の洗濯機が〜」とか言ってるお姉さんを見て、「これだ！」と思い、大学を卒業してキャンギャルになりました。

ヒール履いて、フリスクガールとかやってたんですけど、紹介は全部台本があるんですよね。私は自分の体験談を話せるのかとばかり思い込んでいて……無知でした。

──あくまでも自分の言葉での発信にこだわりたかったんですね。

わさびちゃん：そうです。ただ、キャンギャル時代にすごく教育してもらえたことには、本当に感謝しています。

キャンギャルって、大企業の方や代理店の方たちとチームで動くので、社会性も求められるし、話もしっかりできないといけない。自分勝手じゃダメで、たとえば、自分の髪の巻きばっかり気にするような姿勢だとお話にならない。

ビジネスの流れとか、自分の役割とか、キャンギャルを経験したからこそ身についたことは多かったなと思います。

──キャンギャルの後は何を？

わさびちゃん：ご縁があって、ラジオのパーソナリティのオーディションを受けたら合格した……のはいいんですけど、それが地下アイドルのオーディションも兼ねていたという。

──地下アイドルとの兼任ですか？

わさびちゃん：そうなんです。高島屋の屋上で、ライブとセットで警視庁のオレオレ詐欺対策の啓発をするような仕事をしていました。

それなりにやりがいはあったんですけど、衝撃だったのが、バレンタインライブの時のこと。他のメンバーは皆、ファンの人たちにチョコを作ってきていたんです。「そういうふうに自分を売りこんで、ファンを作っていかなくちゃいけないんだ！」とびっくりで、これは私には無理な世界だなと。

──チョコを人にオススメするような仕事はしたくても。

わさびちゃん：まさにそういうことですね。そういう時にテレビを見ていて、タレントさんや芸人さんならもう少し自由に「このお団子うまいんですよ」って、自分らしいリポートができるんじゃないかと思ったんです。

そこで同じ事務所にいた子を誘って、2人でお笑いコンビを組みました」

芸人で味わった“セクハラ質問”と“男の嫉妬”

──芸人になってみて、いかがでしたか。

わさびちゃん：お笑いのいちばんの魅力って、自分の得意なところを追求しきったら、「光」があることだと思うんです。ルックスも関係ないし、おしゃべりが上手くなくても売れたりするし、いろんな枠組みがある。どんな人でも自分の何かを認めてもらえるチャンスがあることが奥深いなと。

──裏を返すと、差別化も大変じゃないですか？

わさびちゃん：そうそう、だから売れている芸人さんほど自分を客観的に見ることができている気がします。運や縁もありますけど、自分が立てる隙間を見つけられないと厳しい世界です。

私たちは「バーゲンセール」というコンビ名で、“綺麗なお姉さんたちがぶっ飛んだことをする”というキャラが差別化ポイントでした。

ただ苦労したのは、「女」を武器にしてしまっていたので、番組のアンケートとかで必ず、「どの男芸人に口説かれましたか」「誰かに抱かれたことないですか」というような質問があるし、それで盛り上げなきゃいけなかったことですね。私は別に恋愛体質でもないし、口説かれるとか興味ないし、面白いエピソードが全然なくって。

──ビジュアルは武器なんだけど、自分の私生活を武器にはしていないというか。

わさびちゃん：そう、そうなんですよ。モテたいわけじゃないのに、男性との関係が求められるのかっていうのが、悔しくもあり、しんどくてもがいたところかな。

──男性スタッフや男性芸人から何か言われたことも？

わさびちゃん：嫌な話、番組出演が決まった時に、なかには「女だからだよ」とか、「セクシー枠だよ」みたいに言ってくる男性芸人も一部いましたね。男の嫉妬は怖いです。そういう人は自分に何の売りもないのかよって思ってました。

（第2回に続く）