優しさも限界…寝ない0歳＆2歳にママのイライラと疲労が爆発寸前！｜二人育児のキロク#15【ママリ】
大変なことも多いワンオペ育児のなかで、特に苦労するのが「寝かしつけ」でした。添い寝ではなかなか寝てくれず、座ったままへうくんを抱っこして、くうちゃんを寝かしつけます。しかし、へうくんが泣き始めると、くうちゃんも目が覚めてしまうようで…。
寝かしつけをする前に、心の中で気合を入れるマキノさん。毎日の寝かしつけに手こずっているようです。
2人同時に寝かしつけるのは大変ですよね。マキノさんはへうくんを抱っこしながら、くうちゃんの寝かしつけを行います。
泣き止まないへうくんを抱っこし、ママが立ち上がると、くうちゃんも立ち上がります。こうなると、くうちゃんは気になって、なかなか寝てくれない様子ですね。
赤ちゃんが泣いていたり、ママが動いていたりすると、つい気になってしまいますよね。とはいえ、疲労がピークに達する夜、子どもが寝てくれないのはつらいものです…。
初めのうちは優しくできても、心身ともに疲労が蓄積すると、余裕をうしなってしまいますよね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）