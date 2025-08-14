俳優の阿部サダヲ（55）と女優の松たか子（48）らが14日、都内でテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」（木曜後9・00）のポッドキャスト公開収録に登場した。

人気弁護士の主人公が運命の出会いを機に電撃結婚するも、妻には大きな秘密があり運命が動き出す物語。秘密が暴かれていく中で夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。豪華俳優陣の演技と先の読めない展開で、第1話の見逃し配信数がテレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回を突破するなど、大きな話題を集めている。

会場には朝早くから約1000人のファンが集まった。阿部は「こんなことになるなんて思ってなかったですね。すごい。こんなに人が来るんですね」と圧倒されていた。「まさかこんなイベントが行われると思っていなかったのでびっくりしています。小さい部屋でやってたので自由にしゃべれていた。こんな人たちに見られるなんれ思っていなかった。私たち内弁慶なのでドキドキしますよ」と不安を漏らしながら、公開収録がスタート。松も「このようなかたちでここに立つ日が来るとは思っておりませんでした」と驚きを口にした。

公開収録ではお悩み相談室を開催。俳優の板垣李光人と杉野遥亮が悩み相談した。杉野は悩みについて「人前でイチャイチャしている人を見てしまう」と告白。阿部は「思春期か！」とツッコんだ。