俳優の小松利昌（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「浜ちゃんが！」に出演。ドハマリしている女性芸人が明らかになった。

この日は「芸能人お取り寄せグルメ編」と題したプレゼン企画。EXILEのSHOKICHI、元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈、吉本新喜劇の島田珠代が、「ダウンタウン」浜田雅功、小松、元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコ、「NON STYLE」井上裕介に向けて、とっておきのお取り寄せグルメを紹介した。

番組冒頭の自己紹介で「やっぱり今大阪・関西万博が開催されております」と切り出した島田。「だけれども私もかなり凄い博覧会を背負ってます。それは…それは珠代のパックリ博覧会です！」と自身のギャグに持ち込むと、小松は大爆笑。小松は隣席の浜田に叩かれながら「オマエだけやねん、ウケてんの」とツッコまれた。

その後自身の順番となり、島田は熊本空港で出会ったという五木屋本舗の厚揚げをプレゼン。島田は「標高1000メートルを超える山が連なる、大自然に囲まれた五木村という屈指の村。山に囲まれてる、さぞ綺麗な景色だと思います」と話し始めたものの、「しかしながら！珠代のこのあたり…珠代のこのあたりも凄いいい景色です」とお約束の流れに。

続けて「というのも!?珠代のおっぱい、チョモランマ〜」と歌い始めると、なぜか小松も合唱。「なんで!?」と浜田が驚く中、2人で「はい！マウンテ〜ン、チュチュルチュルチュチュマウンテ〜ン」と続け、最後まで歌い終わると、小松は手を叩いて喜んだ。

これを受けて、井上は「珠代のサブスク入ってる人初めて見た！凄い」と感心。「全部歌えてた」と驚く浜田に、小松は「いつも聞いてるやつが聞こえて最高でした」と感激。島田は「大好き小松っちゃん、ありがとうございました」と感謝しつつ、満足げな表情だった。