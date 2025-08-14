■MLB エンゼルス−ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”で出場し、初回、盟友M.トラウト（34）をフルカウントから“スイーパー”で見逃し三振に仕留めた。

23年3月22日のWBC決勝戦以来、876日ぶりの“夢の対決”が実現。

前回のWBC決勝戦（日本vsアメリカ）では、侍ジャパンが1点リードの9回2死で大谷が最後“スイーパー”でトラウトを空振り三振。日本が3大会ぶりの世界一奪還を果たした。

古巣エンゼルスを相手に“初の二刀流”で挑んだ大谷は、まず初回の第1打席でいきなり三塁打をマーク。連続ヒットを今季最長の12試合連続に伸ばし、8月はここまで全試合で安打をマーク。続くM.ベッツ（32）のタイムリーでさっそく先制のホームを踏んだ。

初回のマウンドに向かった大谷は簡単に2死を奪うと3番トラウトと対戦。1球目は157キロのストレート、そして、3球目も159キロのストレートで空振り、大谷は5球連続ストレート勝負でフルカウント、最後の6球目はスイーパー、トラウトは反応できずに見逃し三振、大谷は立ち上がり3者凡退に抑えた。