タレントで歌手の中川翔子が14日までにX（旧ツイッター）を更新。人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さん死去の報道を受け、追悼した。

中川は「ペガサス幻想、永遠ブルー、ゴセイジャー…NoBさんの大好きな歌声を、数えきれないほど聴き、そのたびに力をいただいてきました。それは日本だけでなく、世界中の人々が同じ想いだと思います」と書き出し、「憧れの存在であるNoBさんと、聖闘士星矢Ωでご一緒させていただいたことをきっかけに、ライブ、ラジオ、海外でのステージなど、多くの時間を共にさせていただきました。初めてレコーディングで間近に生の歌声を聴いたとき、その響きはまるでドラゴンのように力強く、圧倒的なオーラに包まれていて、心の底から衝撃を受けました」と山田さんとの交流を回想した。

さらに「大好きな曲を生でラジオで歌ってくださり、その場を一瞬で明るく温かくしてしまう笑顔と優しさに、励まされました。病と闘いながらも歌ってくださっていたのかと思うと、胸が締め付けられる思いです。歌に込められた魂、そして歌で周りに希望を与えてくれるNoBさんの信念と背中を、私は忘れません」と続け、しのんだ。

腎臓がんを患い闘病していた山田さんの在りし日の姿に「8年という長い闘病をしていたとは思えないほど、ステージの上では常に堂々と、かっこよく、エネルギーにあふれていらっしゃいました。その姿は私にとっても、多くの人にとっても、生きる力そのものでした。唯一無二の歌声と存在感…」と中川。「信じられないし、信じたくありません。闘い抜かれたのですね。NoBさんが残してくださった歌声、笑顔、心の温かさは、これからもずっと私たちの中で生き続けます。深い感謝とともに、ご冥福を心よりお祈りいたします」と悼んだ。

山田さんの所属事務所が13日、公式サイトで「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が令和7年8月9日午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。昭和39年1月20日生まれ享年61歳。ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝え、「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」と明かした。