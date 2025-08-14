カメラ目線を忘れないオカメインコちゃん！ 飼い主さんのペンをかじるたびに見せる“決め顔”へ「予想以上のどや顔だったｗ」「可愛すぎる」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『どや顔を忘れないインコ』といういいちこインコ＠花沢りん吉さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

お絵描きの邪魔をしながらも、カメラ目線でどや顔を忘れない、いいちこインコさん。

【ご報告】オカメインコの「いいちこインコさん」は、2023年3月15日に私の手の平の上で亡くなりました。 26歳9ヶ月の命でした。旅立った事の詳細報告動画→ sm41971021

焼酎のいいちこの箱をヘドバンする姿から「いいちこインコ」と呼ばれ、テレビ出演を果たしているオカメインコのハナちゃん。

お絵描き中の飼い主さんのペンが気になるのか、カリカリとかじっています。

かじるのをやめたハナちゃんはチラリとこちらを向いていいお顔。

そしてペンかじりを再開すると……

ドヤァ。

またまたかじって……

ドヤァ。

ペンをかじる動きに毎回挟んでくるハナちゃんのどや顔へ、「かわいい」「こっちみん・・・見てぇええ！」「予想以上のドヤ回数w」などの声が寄せられています。

テンポよく入るハナちゃんの決め顔に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。カメラを意識しているのか、飼い主さんへのアピールなのか、あるいは両方なのか。イキイキと振舞う姿に心和みます。

