【高校野球】近畿勢の初戦は３勝３敗　昨年度の春・夏の優勝校の激突は京都国際が健大高崎を撃破！　京都国際・小牧憲継監督「ここにきて選手たちが大きく成長してくれた」西村一毅投手「自分のミスを野手のみんながカバーしてくれた」

全国高校野球選手権大会も８日目、代表４９校全てが甲子園への登場を終える中、第１試合では、近畿勢最後の出場校として昨年度の大会優勝校・京都国際（京都）が登場。去年のセンバツを制した後、今春のセンバツでもベスト４に進出した健大高崎（群馬）と対戦しました。



共に好投手を擁する両チーム、大会屈指の好カードとあって試合開始から満員の観衆が詰めかけたこの試合。注目の一戦は序盤から動きます。





１回裏、京都国際はセンバツでも活躍した健大高崎の先発・下重賢慎投手から１アウト１塁３塁のチャンスをつくると、４番清水詩太選手が、鮮やかなセイフティースクイズ。「サインがでると同時に、小牧監督から『頼むぞ』と目で合図も送られた。絶対に決めると強い気持ちで打席に入った」という清水選手、期待に応えて見事に初球でスクイズを決めました。さらに、２アウト２塁から、６番猪股琉冴選手が、センター前へタイムリーヒット幸先よく２点をリードします。その京都国際の先発は、昨年度の優勝投手・西村一毅投手。小牧憲継監督が「この試合は、西村に踏ん張ってもらわないと勝ち目はないという気持ちで送り込んだが、立ち上がりは少し緊張していた」と語った西村投手。２回までは、強力・健大高崎打線を無得点に抑えますが、３回、制球が乱れで満塁のピンチを招くと、ワイルドピッチで１点を失った後、５番小堀弘晴選手に３塁線を破られて３対２と逆転を許してしまいます。しかし、エースが失った試合の流れを、野手陣がすぐさま引き戻します。小牧監督が「この夏までは、強いチームと対戦すると気持ちで負けてしまうところがあったが、ここにきて選手たちが大きく成長してくれた。（リードされた場面でも）まずは１点を返そうと冷静に戦えていた」と振り返ったように、直後の３回裏、京都国際は２アウト１塁のチャンスに５番山口櫻太選手がライト線への痛烈なタイムリーツーベースを放って同点に追いつくと、なおも続くチャンスに、６番猪股選手がこの日２本目となるセンターへのタイムリーヒット、４対３とすぐさま逆転しました。健大高崎の強力投手陣を想定して、自分たちで研究を重ねて、投手陣に近い距離から投げてもらって徹底的に速球対策をしてきたという京都国際の選手達。その後も、チーム全員で健大高崎の誇る強力投手陣に襲い掛かります。４回、２人目の山田遼太投手を捉えてマウンドから引きずり下ろすと、５回には、プロ注目の左腕・佐藤龍月投手から、２アウト３塁のチャンスに７番倉橋翔選手が、セカンドへのタイムリー内野安打、好守備を見せた健大高崎に対して気迫でヒットにしたキャプテンの一打で５対３とリードをひろげました。さらに６回、佐藤投手から１番長谷川颯選手が貴重な追加点となるタイムリーヒットを放って６対３とリードを３点差に拡げると、この試合でも１５５キロを記録した健大高崎の誇る最速右腕、こちらもプロ注目の石垣元気投手からも７回、８回に、それぞれ１安打ずつを放って、最後まで健大高崎の攻撃につながるリズムをつくらせませんでした。逆転してもらった西村投手は、４回以降はまさにエースのピッチング。小牧監督が「ようやく１番を背負う意味が分かってきた。どんな場面でも粘り強く我慢する投球ができていた」と語ったように、気迫を前面に出しながらも冷静な投球で、あの手この手で攻略を試みる健大高崎打線に追加点を許しませんでした。「野手のみんなが自分のミスをカバーしてくれた。（最後は）気持ちでひるまないように向かっていった」と語った西村投手。１６０球の熱投も強力打線をわずか４安打に抑えるピッチングで９回を投げ切りました。「京都国際さんの気迫の前に、投手起用が後手に回ってしまった。打者も最後まで西村投手に対する狙い球を絞り切れなかった」と健大高崎・青柳博文監督が振り返ったように、巨大戦力を誇る健大高崎に対して、最後まで臆することなく攻め続けた京都国際。見事な戦いぶりで難敵を撃破、６対３で勝利して３回戦進出を果たしました。この結果、近畿勢では、延長タイブレークにもつれ込む大熱戦を制して高知中央（高知）に勝利した綾羽（滋賀）、木下鷹大投手の力投で済美（愛媛）に競り勝った東洋大姫路（兵庫）と京都国際が初戦を突破。綾羽は、１４日（木）に優勝候補の筆頭・春夏連覇を狙う横浜（神奈川）と、１５日（金）には東洋大姫路が１回戦でセンバツ準優勝の智弁和歌山（和歌山）を下した花巻東（岩手）と、京都国際は１６日（土）に大阪の代表校・東大阪大柏原を２回戦で下した尽誠学園（香川）と対戦します。▼近畿勢次戦組み合わせ【２回戦】１４日（木）横浜（神奈川） 対 綾羽（滋賀）１５日（金）花巻東（岩手） 対 東洋大姫路（兵庫）【３回戦】１６日（土）尽誠学園（香川） 対 京都国際（京都）