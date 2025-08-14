THE¡¡RAMPAGE¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÖÀï¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×Âçµð¿Í¥¢¥ó¥É¥ì¤µ¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ë°µÅÝ
¡¡THE¡¡RAMPAGE¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¥Ç¥Ó¥å¡¼65¼þÇ¯¡¡INOKI¡¡EXPO¡×¡Ê21Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡£3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼65¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬°úÂà»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤äÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡¢Åù¿ÈÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ä¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¤ä¡¢Ì¾¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÉðÃÎ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ìÁª¼ê¤Î¼ê·Á¤ÈÂÀ×¤ò¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢220¥»¥ó¥ÁÄ¶¤Î¿ÈÄ¹¤ò¸Ø¤ê¡ÈÂçµð¿Í¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¤µ¤ó¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤È¼«¿È¤ÎÂ¤òÈæ¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿ÉðÃÎ¤Ï¡Ö¼ÂÊª¤Ï¤â¤Ã¤È¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤³¤ì¤À¤±Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂÊª¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀï¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£