夏の日差しも気にならない快適デザイン【ロキシー】のレディースラッシュガードがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


定番のボックスシルエットのラッシュTシャツ。ヒストリカルロゴを縦にプリントしたNewデザインで登場した。胸元にはメッセージロゴとROXYマークのプリントもオン。水陸両用で幅広いシーン、コーデと相性抜群。UVカット、速乾、塩素対応で、夏のデイリーアイテムとしておすすめ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


水陸両用の万能TシャツはUVカット・速乾・塩素対応機能付き。アウトドアやビーチでも快適に過ごせる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


縦ロゴが印象的なデザインで、胸元のメッセージロゴがさりげないアクセントになっている。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ポリエステル100％で軽くて肌触りが良く、プルオン仕様でサッと着られる気軽さが魅力となっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


シンプルなボックスシルエットがどんなボトムにも合わせやすく、デイリーユースにも使いやすい。