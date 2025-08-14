街でもビーチでも頼れる一枚【ロキシー】のレディースラッシュガードがAmazonで販売中！
夏の日差しも気にならない快適デザイン【ロキシー】のレディースラッシュガードがAmazonで販売中！
定番のボックスシルエットのラッシュTシャツ。ヒストリカルロゴを縦にプリントしたNewデザインで登場した。胸元にはメッセージロゴとROXYマークのプリントもオン。水陸両用で幅広いシーン、コーデと相性抜群。UVカット、速乾、塩素対応で、夏のデイリーアイテムとしておすすめ。
水陸両用の万能TシャツはUVカット・速乾・塩素対応機能付き。アウトドアやビーチでも快適に過ごせる。
縦ロゴが印象的なデザインで、胸元のメッセージロゴがさりげないアクセントになっている。
ポリエステル100％で軽くて肌触りが良く、プルオン仕様でサッと着られる気軽さが魅力となっている。
シンプルなボックスシルエットがどんなボトムにも合わせやすく、デイリーユースにも使いやすい。
