¥¬¥¶½»Ì±¤Î°Ü½»¡¡Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¾µÇ§¤«¡¡±Ñ»æ
Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆî¥¹¡¼¥À¥ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Í×ÀÁ¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶½»Ì±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ê¤É¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ï13Æü¡¢Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥óÀ¯ÉÜ¤¬¥¬¥¶½»Ì±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12Æü¤Ë¤ÏAPÄÌ¿®¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÆî¥¹¡¼¥À¥ó¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï13Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶½»Ì±¤ò°è³°¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½é¤ËÄó¾§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤âÆ±Ä´¤·¡¢12Æü¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤â¡Ö¥¬¥¶½»Ì±¤òÀïÆ®ÃÏ°è¤«¤éÂàµî¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¬¥¶½»Ì±¤Î°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤¬¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
