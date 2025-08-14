SOPHIAの松岡充さんが、８月１２日に自身のインスタグラムを更新。

５４歳の誕生日を迎え、バースデーショットを公開しました。



【写真を見る】【 SOPHIA・松岡充 】 ５４歳の誕生日ショット 「リアクション薄くてすみません。本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています」 ファン反響 「若々しい〜」「いつも素敵」





松岡充さんは「誕生日の今日、早朝から SOPHIA 全員での撮影をし、終わりで、キルバーン の稽古に合流。がっつり稽古しました。」と、投稿。



続けて「SOPHIA撮影現場とキルバーン稽古場で、それぞれケーキを出してくださり、お祝いして頂きました。」と綴ると、動画をアップ。





投稿された画像では、松岡充さんが、バースデーケーキを両手で持つ姿が見て取れます。ケーキには「おたんじょうび おめでとう 松ちゃん」とメッセージが書かれています。





松岡充さんは「そして、ファンの皆さんから沢山のメッセージ、プレゼント、プライベートの友達や関係者の皆さんからも 沢山の贈り物とメッセージを頂きました。なんだか、、本当にありがとうございます。」と、感謝。



続けて「人のお祝いするって、なかなかカロリーも使いますよね。子供の頃から、お盆真っ最中の誕生日はあまり祝ってもらえなかったので、喜び方が下手ですみません。リアクション薄くてすみません。」と、記しました。



そして「本当は感動で、泣きたいくらい幸せを感じています。本当に本当にありがとうございます」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「誕生日おめでとうございます いつまでもかっこいい充さんでいてください」・「お誕生日おめでとう 若々しい〜」・「いつも素敵な充さん♥お誕生日おめでとうございます」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】