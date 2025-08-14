大谷翔平（31）の母校、岩手県・花巻東高校から米国の名門スタンフォード大学に進学した佐々木麟太郎（20）。大学リーグのシーズンが開幕した2月当初こそ本塁打を連発するなど日本でも話題になったが、今は不振にあえいでいる。

＊＊＊

【写真を見る】「目元がソックリ！」 兄「麟太郎」と妹「秋羽」を比較してみると

「期待されたほど輝きを放てていない」

麟太郎は、かの地でも“大谷の後輩で、大谷より本塁打を放ったスラッガー”として注目され、開幕前に「ベースボール・アメリカ」誌が発表した“全米野球部新入生ランキング”では1位に輝いた。

同大はここ2年、下位に低迷している。とはいえ、1年生ながら3番に固定されたことから、監督の期待の高さもうかがえた。

佐々木麟太郎

そのリーグも5月で閉幕。全52試合を通じての打棒はどうだったのか。

打率は2割6分9厘。リーグ16校中13位に終わった同大のチーム打率をも下回った。本塁打は7本。10本塁打以上放ったチームメイトが2人いたことを考えると、物足りない数字というほかない。

現地メディア「カレッジスポーツネットワーク」も、

〈期待されたほど攻撃面で輝きを放てていない〉（4 月17日付）

手厳しいのである。

「所属リーグは強豪校が多く、毎年ドラフトで上位指名される投手が5〜6人出ます。彼らは短時間でメジャーに上がれるレベルなので、佐々木は全然打てません。下位校の低レベルの投手は打てるのですが」

と、メジャー研究家の友成那智氏も辛辣だ。

6月14日から始まった大学混成チームで構成されるサマーリーグでは、不振に一段と拍車がかかった。

「MLBのスカウトがこぞって視察に訪れる最高峰のサマーリーグに参戦したのですが、10試合に出場して、打率1割7厘。ヒットはわずか3本と惨憺（さんたん）たる有り様でした」

7月4日にはリーグ離脱を余儀なくされてしまった。

学業成績優良選手として表彰

ただ、悪い話ばかりでもない。友成氏が続ける。

「シーズン終了後にリーグのベストナインなどが発表されたのですが、学業成績優良選手を表彰する“オールアカデミック”に彼が選出されたのです」

スタンフォード行きが決まった際は、“授業についていけるはずがない”なんてやっかみの声が聞かれたが、

「大学には、スポーツ奨学生の学業をサポートする“アカデミック・アシスタント”がいるんです。勉強を教えるというより、どの科目が単位を取りやすいかとか、どの教授が野球に理解があるかとかを教えるのが彼らの役割です」

どうやら有能なアシスタントに恵まれたらしい。米国の大学は、学業を疎かにしていると試合に出られなくなるというが、今のところその心配はなさそうだ。

もっとも、

「彼は、来年7月に初めてMLBドラフトの対象になりますが、今季のような体たらくでは上位指名は望めない。1巡目指名されたければ“3割20本塁打”が合格ライン。まあ、MLBは情実指名が横行しているので、成績が振るわなくても、大谷がいるドジャースが下位で指名してくれるかもしれませんけどね」

課題はまだある。

「体重が、入部時の270ポンド（約122キロ）から275ポンド（約125キロ）に増加。今年のドラフトで10巡目までに指名された選手のうち、最も重いのは270ポンドで、それも長身の投手でした。彼みたいな太った野手は、膝を故障しやすいので敬遠されがちなんです。少なくとも5キロはダイエットすべきでしょう」

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載