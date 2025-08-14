因幡の白兎、かぐや姫など、日本神話や昔ばなしの世界観を表現したピアス＆イヤリングが素敵！

ピアスのようなイヤリング「ぴあり」を製作するジュエリー京都から、日本の昔ばなしをモチーフにしたアクセサリーが発売されます。

古くから人々のあいだで語り継がれてきた、日本の昔ばなし。その世界観を繊細かつ幻想的に表現したのが、新シリーズ「日本の昔ばなしシリーズ」です。

8月15日（金）に「いなばの白うさぎ」が登場し、2ヶ月ごとに1点ずつ、合計5点のお話が登場予定とのこと。2話目は「かぐや姫」、3話目は「うらしま太郎」が予定されています。

1話目：いなばの白うさぎ

発売予定日： 2025年8月15日（金）10時〜

日本神話のひとつ「因幡の白兎」をモチーフに、物語の世界観を愛らしくも幻想的に表現したデザイン。主役の白うさぎは、物語の一場面を切り取ったかのようなフレームの中に立体的にデザインされています。

真っ白なガラスとパールでうさぎの姿としっぽを、青いストーンとジルコニアでうさぎの涙の輝きを表現。チェーンは海の泡をイメージしており、神様を象徴する神秘的な色として紫のストーンを配置しています。

2話目：かぐや姫

発売予定日：2025年10月

「竹取物語」に登場するかぐや姫をモチーフにした、和の雰囲気ただよう華やかなデザインです。瑞々しい竹を感じさせる爽やかなグリーンのガラスが、きらめく竹のモチーフとともに印象的な耳元を演出します。

3話目：うらしま太郎

発売予定日：2025年12月

「浦島太郎」をモチーフに、海の中で出会った幻想的な世界を描きました。海の底を感じさせる澄んだブルーのガラスに、乙姫の髪飾りをイメージした白いシェルの花が寄り添うデザインです。

使用されているガラスは全て、ヴェネチアンガラスをベースに職人が一粒一粒丁寧に作って焼き上げられた「京ガラス」。また、本シリーズは、同じデザインでぴあり（イヤリング）とピアスが登場し、それぞれのお話ごとに「小さなお話カード」が付いてきます。

アクセサリー「日本の昔ばなしシリーズ」