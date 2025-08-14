【PS Plus：ゲームトライアル「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」】 8月14日 追加

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月14日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームトライアル」において、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」を追加した。

　PS Plusの「プレミアム」プランが対象となるゲームトライアルに「デススト2」が追加。対象のプランに加入しているユーザーは5時間のお試しプレイが可能なほか、トライアル終了後に製品版を購入すると、お試しプレイの続きからプレイ可能となる。

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.