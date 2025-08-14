◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１回表に右翼線へ三塁打を放って先取点となるホームを踏むと、１回裏のマウンドでは、トラウトから見逃し三振を奪うなど３者凡退で抑えた。

１回表先頭の１打席目は、１２試合連続安打で８試合連続長打となる右翼線への三塁打を放ち、ベッツの左前適時打で先取点となるホームを踏んだ大谷。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、１９００年以降で先発投手の初回先頭の三塁打は初だったという。さらにスミスが１死一塁で１５号２ランを放ち、３連敗中でエンゼルスには昨季から６連敗中のドジャースは初回から打線が爆発した。

３点のリードをもらって１回裏のマウンドに上がった大谷は、先頭のネトからスイーパーで空振り三振。続くシャヌエルを二ゴロに打ち取ると、２３年３月２１日（同２２日）のＷＢＣ決勝で空振り三振を奪って以来、８７６日ぶりとなる盟友トラウトとの対戦は、見逃し三振を奪った。最速はトラウトの打席での９８・８キロ（約１５９・０キロ）をマークした。

２３年のＷＢＣ決勝の日本―米国戦では、侍ジャパンが１点リードの９回に大谷が登板し、２死走者なしからトラウトを空振り三振に仕留めて世界一を決めた。指揮官も待望の再戦で、１２日（同１３日）に取材に応じたロバーツ監督は「世界的に見てもＷＢＣのあの瞬間は最高だった。まさに伝説。翔平が勝つといいが、マイク（トラウト）も引き下がらないだろうね」と話していた。

前回の二刀流出場となった６日（日本時間７日）の本拠地・カージナルス戦では「１番・投手、指名打者」でフル出場し、今季８度目の登板で復帰後最長４回２安打１失点、８奪三振の快投。今季は試合前の時点で８試合に登板し、勝ち負けなしの計１９イニングを投げて防御率２・３７をマークしている。試合前にロバーツ監督は、この日の試合で今季最長となる５回を投げさせる方針を示していた。