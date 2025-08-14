テレビ東京の長部稀（おさべ・まれ）アナウンサーが、減量５か月で激変した姿を見せた。

１４日までにインスタグラムを更新し「先日、人生で初めてフィジークに挑戦しました！」と報告。「実は８ヶ月前に挑戦しようとなり、５ヶ月間の減量生活を送っておりました。大会が近づくにつれて肌の色が黒くなり顔もこけてきて、事情を知らない方に会うと毎回『どうしたの？？』と聞かれる毎日でした笑」と、あまりの変ぼうぶりに心配されてしまったという。

「食事・運動・睡眠。人間の体はこの３要素でここまで変わるのだなと強く強く実感した期間です。辛いことも沢山あった期間でしたが、今では本当に挑戦して良かったと思えるほど様々な気づきがありました」という。

そして「改めて今回の挑戦をサポートして下さった西高の大先輩、バズーカ岡田先生含めチームバズーカの皆さんに感謝です！」とつづり、「今回の挑戦の様子をテレ東スポーツのＹｏｕＴｕｂｅで取り上げていただきました！第一弾の動画が公開中なので」と、リンクを添付。「ちなみに、今は食べたい物を沢山食べてすっかり元通りです」と笑った。

ムキムキの肉体でポーズ。フォロワーは「マジでかっこいいです！！！！」「すごい！努力しましたね」「本当にかっこ良すぎます！！これからも頑張ってください！」「めっちゃかっこいいです」と驚いた。

長部アナは慶応大卒業後、２０２３年に入社。現在は「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）水・木曜、「おはスタ」（月〜金曜・前７時５分）月曜、「なないろ日和」（月〜金曜・前９時２６分）月・火曜などを担当している。