　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.46　7.28　7.21　6.86
1MO　9.04　7.31　7.42　6.88
3MO　9.68　7.47　8.26　7.28
6MO　9.58　7.33　8.57　7.38
9MO　9.65　7.39　8.83　7.60
1YR　9.69　7.45　9.02　7.76

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.49　7.55　7.57
1MO　7.93　7.98　7.74
3MO　8.91　8.68　8.01
6MO　9.26　8.89　7.98
9MO　9.58　9.19　8.08
1YR　9.79　9.41　8.15
東京時間10:10現在　参考値

円高進行で昨日の同時刻帯よりは高いものの水準的には落ち着いている。