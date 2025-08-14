通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.46 7.28 7.21 6.86
1MO 9.04 7.31 7.42 6.88
3MO 9.68 7.47 8.26 7.28
6MO 9.58 7.33 8.57 7.38
9MO 9.65 7.39 8.83 7.60
1YR 9.69 7.45 9.02 7.76
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.49 7.55 7.57
1MO 7.93 7.98 7.74
3MO 8.91 8.68 8.01
6MO 9.26 8.89 7.98
9MO 9.58 9.19 8.08
1YR 9.79 9.41 8.15
東京時間10:10現在 参考値
円高進行で昨日の同時刻帯よりは高いものの水準的には落ち着いている。
