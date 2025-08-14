ヒコロヒー＆重盛さと美、森香澄とバチバチ！「すぐ嘘つきそうですもんね」「森さんと真逆で嘘がつけないので…」

8月10日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」がおこなわれた。

すると、女性出演者同士で“対立”が勃発。お互い自分のことを「嘘がつけない」と主張し始め…。

【映像】「バチバチしてるよな」ヒコロヒー＆重盛＆森のバトル

前回の同企画では、「今芸能人に口説かれている、もしくは口説いている？」「嫌いなMCがいる？」「関係をもった人と共演経験がある？」といった匿名でなければ答えられないような際どい質問が続出。

出演者たちはお互いの顔を見合わせながら、「YES」の人数に大興奮の様子を見せていた。

今回は有吉弘行のほか森香澄、見取り図・リリー、バッテリィズ・エース、Ａマッソ・加納、重盛さと美、霜降り明星・せいや、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ハシヤスメ・アツコ、ヒコロヒーの男女計10名が参加した。

番組冒頭、野村真季アナウンサーから同企画初登場と紹介された森は、「打ち合わせから『正直に答えてください』と何回もめっちゃ言われて」と番組スタッフに念押しされたと吐露。

これにヒコロヒーが「だってすぐ嘘つきそうですもんね」とツッコミを入れると、森は苦笑しながら「嘘つきそうって思われてるからかなあ？」と首をかしげた。

すると、同じく初登場の重盛が「私、森さんと真逆で嘘がつけないので…」とヒコロヒーに被せるように意気込みを口にする。これには森も「私も嘘つけないです！素直です」と反論するが、重盛は構わず「顔にすぐ出るから心配ですね」と笑顔を見せた。

森が不満げに「私も（顔に）出ますよ」とつぶやくと、やりとりを聞いていたせいやが「これ別に対決じゃないんで。対立構造作らんでも。みんなで（ビンゴを）目指すやつなんで」とたまらず仲裁。スタジオに笑いが起こっていた。