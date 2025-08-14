マウンド上で笑みも…大谷翔平2023年WBC以来の対決でトラウトを三振斬り！打っては初回三塁打から生還で“二刀流”自らアシスト

◆ロサンゼルス・エンゼルス−ロサンゼルス・ドジャース 13日（日本時間14日午前10時38分試合開始、エンゼルスタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは13日（日本時間14日）、適地でエンゼルスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。

前日のエンゼルス戦で大谷は9回にライトスタンドへ4試合連続となる43号ホームランを放つなど、3打数1安打2四球、本塁打1、打点1、得点2の成績。3連敗中のドジャースは、この日一足先に試合を終え勝利したパドレスに地区首位の座を明け渡した。勝てば再び首位タイとなる一戦だ。

“投手”大谷は今季8試合に先発し0勝0敗・防御率2.37。前回登板の6日カージナルス戦では4回を投げ被安打2、奪三振8、失点1の成績だった。移籍後初となる古巣エンゼルス相手の登板となり、2023年WBC以来となる“兄貴分”マイク・トラウト選手（34）との対決に注目が集まる。

1回表の第1打席、大谷はカージナルス先発のヘンドリックス投手がカウント2−2から投じた6球目のチェンジアップを引っ張り、ライト線を破るスリーベースヒットで出塁し12試合連続安打をマーク。続く2番ムーキー・ベッツのレフトへのタイムリーで今季115得点目のホームを踏み先制。1死1塁となって4番ウィル・スミスがレフトスタンドへツーランホームランを放ち、ドジャースが3−0とした。

1回裏、大谷は1番ネトを三振、2番シャヌエルをセカンドゴロに打ち取り、2死走者なしで3番トラウトとの“MLB初対決”。マウンド上で少し笑みを浮かべた大谷は5球目まで全て直球を投げ込み、3−2フルカウントからの6球目、最後は139キロのスライダーで見逃しの三振を奪った。