ベルギーの映画賞であるマグリット賞で最多10冠を受賞した映画『Night Call（英題）』が、『ナイトコール』の邦題で10月17日より新宿武蔵野館ほかで公開されることが決定した。

本作は、ミヒール・ブランシャールによる初の長編監督作。都市の闇を舞台に展開する一夜の逃走劇、そして暴動と現代社会を背景にした人間ドラマが描かれる。

毎夜、日々の生計を立てるため、ブリュッセルで鍵屋として働く青年マディは、ある晩、クレールと名乗る若い女性から部屋の鍵を開けてほしいと依頼され、ともにアパートへ向かう。難なくドアを開錠し、部屋で支払いを待つマディに現金を下ろしに行ったクレールから「部屋を出て」と電話が。その後、現れた男に突然襲われるマディ。その部屋の住人も、持ち去ったバッグも彼女のものではなく、マフィアのヤニックのものだったのだ。マディは逃走をはかるがヤニックに捕まり、自身の無実を証明するために取引をする羽目になる。マディに与えられた時間は朝までの数時間、それまでにクレールとバッグを見つけなければならない。捜索するブリュッセルの夜の街ではちょうど、“ブラック・ライヴズ・マター”（BLM）のデモが激化しており、警察と市民の衝突がいたるところで起きていた。混乱の中、街は静かに、だが確実に、彼を“犯罪者”に仕立てていく。

不運にも事件に巻き込まれるマディを演じたのは、短編映画『Soldat noir（原題）』のジョナサン・フェルトレ。フェルトレは本作でマグリット賞最優秀男優賞にノミネートされた。そして、マディを呼び出した謎めいた依頼人クレールを、『Anissa 2002（原題）』で主演を務め、バンクーバー国際映画祭で最優秀演技賞を受賞したフランス出身のナターシャ・クリエフ、事件の“裏”に関わる重要人物を『死霊館』シリーズで知られ、本作でマグリット賞助演男優賞を受賞したジョナ・ブロケが演じる。また、冷酷なギャング役で『動物界』『ゲティ家の身代金』などのロマン・デュリスが特別出演している。

あわせて、人生が逃走劇へと転落したマディ（ジョナサン・フェルトレ）が銃の上を駆けるデザインのポスタービジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）