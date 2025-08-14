柏木由紀「肌荒れたことでめっちゃお金稼げた」理由告白でツッコまれる
【モデルプレス＝2025/08/14】元AKB48の柏木由紀が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。自身のコンプレックスを明かした。
【写真】柏木由紀、800万回超え再生で話題のすっぴん姿
「コンプレックス告白SP」と題されたこの日。肌荒れがコンプレックスで「努力してマシになった。頑張った」という柏木は「でもYouTubeでメイク動画を上げる時にすっぴんからメイクして、結構いろんな声というか『こんなのアイドルが出さないでください』とかいっぱいきた」と自身のYouTubeチャンネル「ゆきりんワールド」ですっぴんを公開したことで世間から様々な声が届いたことを明かした。
そのメイク動画は800万回再生という反響があったそうで、柏木は「肌荒れたことでめっちゃお金稼げたから最高です」と笑顔。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「いやらしいな！おい！」とツッコみ、スタジオからは笑いが起こった。
また、柏木は体型のコンプレックスも告白。「10代の時にAKB48のメンバーと水着になった時に（メンバー）みんなに囲まれて『ダックスフントだ！』ってすごい盛り上がったんですよ」と胴の長さをいじられたことを振り返った柏木は、「気付いてなかったんですけど、『柏木由紀 胴長』でネットで検索したら検証画像がいっぱい出てくるんですよ」と嘆いた。
自分を抱きかかえるようなポーズで胴を隠す、まっすぐ立つのをやめるなどの方法でごまかせるようになったという柏木だが、「柏木由紀って検索すると『胴長』とか『ダックスフント』って出るのが許せない！」と声を大きくし、「あの時のメンバー許せないですね」と笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】柏木由紀、800万回超え再生で話題のすっぴん姿
◆柏木由紀、肌荒れのすっぴん動画公開で「めっちゃお金稼げた」
「コンプレックス告白SP」と題されたこの日。肌荒れがコンプレックスで「努力してマシになった。頑張った」という柏木は「でもYouTubeでメイク動画を上げる時にすっぴんからメイクして、結構いろんな声というか『こんなのアイドルが出さないでください』とかいっぱいきた」と自身のYouTubeチャンネル「ゆきりんワールド」ですっぴんを公開したことで世間から様々な声が届いたことを明かした。
◆柏木由紀、体型のコンプレックス告白
また、柏木は体型のコンプレックスも告白。「10代の時にAKB48のメンバーと水着になった時に（メンバー）みんなに囲まれて『ダックスフントだ！』ってすごい盛り上がったんですよ」と胴の長さをいじられたことを振り返った柏木は、「気付いてなかったんですけど、『柏木由紀 胴長』でネットで検索したら検証画像がいっぱい出てくるんですよ」と嘆いた。
自分を抱きかかえるようなポーズで胴を隠す、まっすぐ立つのをやめるなどの方法でごまかせるようになったという柏木だが、「柏木由紀って検索すると『胴長』とか『ダックスフント』って出るのが許せない！」と声を大きくし、「あの時のメンバー許せないですね」と笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】