都玲華が青木香奈子と訪れた場所とは

女子ゴルフの国内ツアーで今季デビューした21歳の都玲華（大東建託）が12日、自身のスレッズを更新。エスコンフィールドでプロ野 球、日本 ハムの試合を観戦し、「きつねダンス」を踊ったことを報告した。

エスコンフィールドの客席で21歳が満面の笑みを浮かべていた。

都は12日に更新した自身のスレッズで「北海道で、人生初プロ 野球観戦にエスコンに行ってきました 楽しすぎたー、念願のきつねダンスも踊れて幸せでした かっこよかったです！」とし、きつねダンスを踊る動画や女子プロゴルファー青木香奈子との写真も投稿。「かなこさん、ありがとうございました」とつづった。

ファンからは「ミヤコレちゃんのきつねダンス可愛過ぎる」「楽しそうでこちらも笑顔になる！」「楽しい時間を一緒に出来て楽しそうで良かったですね」「むっちゃ良い座席 羨ましい」「一度いったらはまりますよね！」「最高の二人組ですね」などの声が上がった。

都は今季デビュー。5月のワールドレディスサロンパスカップで8位タイ、7月の明治安田レディスゴルフトーナメントで6位タイに入っている。



（THE ANSWER編集部）