嵐、なりすましアカウントは「株式会社嵐とSTARTO社が協働して厳正な対応を行っています」四宮隆史氏が報告
【モデルプレス＝2025/08/14】嵐のなりすましアカウントについて13日、株式会社嵐の社長で弁護士の四宮隆史氏が公式X（旧Twitter）を通じて「株式会社嵐とSTARTO社が協働して厳正な対応を行っています」と報告した。
【写真】フォロワー数5万超え、嵐・大野智のなりすましアカウント
同日、STARTO ENTERTAINMENTが所属タレントのなりすましアカウントについて「クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導している事実を確認いたしました」と明かし「ファンの皆様に財産的損害を与えうる詐欺行為に該当しうるだけなく、当社契約タレントの人格権を著しく侵害する行為であり、当社としては看過できないと判断するに至りました」と報告。73のなりすましアカウントに対し、米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州北部地区）で発信者情報開示命令の申立手続を行った結果、多数のなりすましアカウントがアジアの特定の国で運用されていたことが判明し、なりすましアカウント等の権利侵害に対して法的手続をしていくと伝えた。
これを受け、四宮氏はSTARTO ENTERTAINMENTのお知らせを引用し「『嵐』に関しては、グループのなりすましも、メンバー個人のなりすましも、株式会社嵐とSTARTO社が協働して厳正な対応を行っています」と説明。「進捗ありましたら改めてご報告いたします」とした。
なお、四宮氏は8月4日にフォロワー数が5万人を超える大野智のなりすましアカウントについて注意喚起を行っていた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10054
【Not Sponsored 記事】
【写真】フォロワー数5万超え、嵐・大野智のなりすましアカウント
◆嵐のなりすましアカウント「株式会社嵐とSTARTO社が協働して厳正な対応」
同日、STARTO ENTERTAINMENTが所属タレントのなりすましアカウントについて「クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導している事実を確認いたしました」と明かし「ファンの皆様に財産的損害を与えうる詐欺行為に該当しうるだけなく、当社契約タレントの人格権を著しく侵害する行為であり、当社としては看過できないと判断するに至りました」と報告。73のなりすましアカウントに対し、米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州北部地区）で発信者情報開示命令の申立手続を行った結果、多数のなりすましアカウントがアジアの特定の国で運用されていたことが判明し、なりすましアカウント等の権利侵害に対して法的手続をしていくと伝えた。
なお、四宮氏は8月4日にフォロワー数が5万人を超える大野智のなりすましアカウントについて注意喚起を行っていた。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10054
【Not Sponsored 記事】