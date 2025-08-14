バーチャレクがＳ高カイ気配、株主優待制度新設と第１四半期営業赤字縮小を好感

バーチャレクス・ホールディングス<6193.T>がストップ高の９３５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表したことを好感した買いが入っている。毎年９月末日及び３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード５０００円分（年１万円分）を贈呈する。



また、同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高１６億２１００万円（前年同期比７．８％増）、営業損益１６００万円の赤字（前年同期８２００万円の赤字）、最終損益１００万円の赤字（同８６００万円の赤字）となり、赤字幅が縮小したことも好材料視されている。新卒採用倍増の人材投資などにより赤字は継続したものの、ＩＴ＆コンサルティング事業では前期低調だった期初稼働率が向上したほか、開発期間が長引き収益を圧迫していたタイムインターメディアの大型システム開発案件の品質トラブルがほぼ収束。また、アウトソーシング事業では大手クライアントにおけるマザーセンター構築コンサルティング支援の横展開に伴い、別事業領域のマザーセンター業務運営を受託しており、これらによりセグメントベースではともに増収増益を達成した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高６９億円（前期比６．３％増）、営業利益３億３０００万円（同１８．２％増）、最終利益２億円（同８０．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS