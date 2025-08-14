辻ちゃん長女・希空（のあ）、へそピアス輝くミニT姿披露「最近は家帰るのが楽しみですぐ帰る」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレント・辻希美の長女である希空（のあ）が13日、自身のTikTokを更新。黒いミニTシャツ姿でのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
希空は、赤ちゃんの絵文字を添えて「最近は家帰るのが楽しみですぐ帰る」と8月8日に誕生した18歳差の妹への愛情がうかがえるコメントとともに、自宅の廊下で撮影したと思われる動画を公開。黒いミニTシャツにグレーのスウェットを合わせたラフなコーディネートで、へそにはピアスが輝いている様子が確認できる。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル抜群」「おしゃれ」「家族愛を感じる」「自然体で素敵」「大人っぽい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
