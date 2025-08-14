トライアルは大幅安、Ｍ＆Ａ関連費用で２６年６月期純利益９６％減へ トライアルは大幅安、Ｍ＆Ａ関連費用で２６年６月期純利益９６％減へ

トライアルホールディングス<141A.T>は大幅安。１３日取引終了後に２６年６月期連結業績予想を発表。売上高を前期比６４．５％増の１兆３２２５億円とした一方、純利益を同９５．７％減の５億円としており、これをネガティブ視した売りが優勢となっている。



今年７月に子会社化した西友の連結効果により大幅な増収を予想。営業利益段階でも２ケタ増益を見込むものの、Ｍ＆Ａ関連費用の計上で純利益は大きく減少する見通し。配当予想は前期比据え置きの１６円とした。なお、同時に発表した２５年６月期決算は売上高が前の期比１２．０％増の８０３８億２９００万円、純利益が同２．７％増の１１７億５２００万円だった。



出所：MINKABU PRESS