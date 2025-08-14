インフォＲは大幅３日続落、上期営業利益２６％増も４～６月期では減益 インフォＲは大幅３日続落、上期営業利益２６％増も４～６月期では減益

ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338.T>が大幅安で３日続落し年初来安値を更新している。１３日の取引終了後に発表した６月中間期連結決算は、売上高６２億５６００万円（前年同期比３６．５％増）、営業利益５億１４００万円（同２６．２％増）と営業増益だったものの、４～６月期では営業利益は同１２．７％減となり、減益に転じたことが嫌気されている。



上期では、自動販売機モデルの設置パートナーが増加したことで国内「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」の設置が加速したほか、海外「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」の設置も着実に増加したことが業績を牽引した。ただ、４～６月期では悪天候の影響を受けて外出頻度が減少しレンタル需要が低下したほか、採用のための一時費用が発生し利益を圧迫した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高１５６億４７００万円（前期比４６．２％増）、営業利益２３億１４００万円（同３９．３％増）、純利益２３億５８００万円（同１４．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS