TERRAMASTERは、3.5インチ2ベイNASケース「F2-425」を8月12日（火）に発売した。従来モデルから性能が向上したという。

ARM V8.2 Cortex-A55 64-bitを採用する「F2-212」の後継機。最大40％の性能向上を実現するというIntel x86プロセッサを搭載した。

HDDの取り付けには、工具不要で組み込み可能なトレイと、独自のPush-lockメカニズムを採用。HDDを挿入すると自動的にロックがかかり、安全かつ確実に装着できるとする。

対応するHDDの容量は1基あたり最大で30TB（計60TB）。RAID 0、RAID 1、JBOD、Single、TRAID、TRAID＋をサポートする。保護機能としては、256bit TLS暗号化やOTP二要素認証、セキュリティアイソレーションモード、TFSSスナップショットなどに対応する。

動画、写真、音楽などの管理・共有・再生が可能。写真を解析・分類するローカルAI機能を搭載し、人物、ペット、風景などを自動で整理できるという。JPG、PNG、GIF、BMP、WEBP、HEIC、HEIFなどのファイル形式に対応する。

専用のモバイルアプリ「TNAS Mobile」（iOS/Android）を利用して、リモート制御のほか、写真・動画・データのバックアップが可能。

PC用のクライアントソフト「TNAS PC」も用意されており、コンピューターのファイルエクスプローラーを表示した際、NAS内のファイルをローカルファイルのように閲覧、検索、編集が行えるようになる。

TerraSyncアプリを利用して、PC上で編集・保存したファイルの同期設定も可能。50以上の独立アカウントに対応しており、1台のNASを家族で共有するといった使い方もできる。

Aria2、qBittorrent、Transmissionといった、ファイル送受信のためのBitTorrentクライアント機能を持つソフトにも対応している。

CPU：Intel N5095 Quad Core 2.0GHz（Max burst up to 2.9GHz） メモリ：4GB DDR4 non-ECC SODIMM（最大16GB） 対応ドライブ：2.5/3.5 SATA HDD、2.5 SATA SSD 対応ファイルシステム：EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS＋、BTRFS RAID：TRAID、TRAID＋、Single、JBOD、RAID 0、RAID 1 インターフェース：USB Type-A（前面：10Gbps×1、背面：10Gbps×1、5Gbps×1）、RJ-45 2.5GbE、HDMI 外形寸法：119×154×222mm 重量：1.5kg（総重量2.3kg） 価格：3万3,900円