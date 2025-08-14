¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô37¡ÛàÂåÉ½á´ÆÆÄÆ±»Î¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÌ¾Áª¼ê¡¡»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ª¤ª¡¢¥á¥µ¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£³£·¡Ë¡Û¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¥å¡¼¥ÐÌîµå¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Ï¤Þ¤À¡¢£Í£Ì£Â¤Ø¤Î¿ÍºàÎ®½Ð¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÆâºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éËº¤ì¤Ê¤¤Ì¾Á°¡¢¥ê¥Ê¥ì¥¹¡¢¥¥ó¥Ç¥é¥ó¡¢¥Ñ¥Á¥§¥³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¤¬¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥á¥µ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥å¡¼¥Ð¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£·£µ£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÄÌ»»ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¡¢£²£±£·ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¹ñÆâ¥ê¡¼¥°°úÂà¸å¤Î£¹£¶Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Âè£²£´²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢Í¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢Âè£²£¶²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇ·â¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢£±£³Ç¯¤ÎÂè£³²ó£×£Â£Ã¤ä¡¢£±£µÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£±²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Î¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥µ¤¬¤½¤Î¡¢¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥µ¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£²£°Ç¯°Ê¾å¤â·Ð²á¤·¤¿Ì¤Íè¤Ë¡¢´ÆÆÄÆ±»Î¤È¤·¤Æ¥á¥µ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï»ä¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·»þ·×¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï£¸£¸Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç£´ÈÖÂÇ¼Ô¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é£¹£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£±£°Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯¡¢»ä¤ÏÂæÏÑ¤ÎÅý°ì¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ£±£²Ç¯ÅÓÃæ¤«¤éÆ±¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¥ª¡¼¥ëÂæÏÑ¤È¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥ª¡¼¥ëÂæÏÑ¤Î´ÆÆÄ¡¢¥á¥µ¤¬¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡°ì½Ö¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤ª¤ª¡¢¥á¥µ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡££¸£¸Ç¯¤Î¸ÞÎØÁ°¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ»î¹ç¤ÎºÝ¤Ë»ä¤È¥á¥µ¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤Î³¹¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¥á¥µ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î»þ¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼çÎÏ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡Ê¤Î¤Á¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¡¢¥æ¥ê¥¨¥¹¥¡¦¥°¥ê¥¨¥ë¡Ê¤Î¤Á¤Ë²£ÉÍ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°Âå¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¤Æ¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£Ìîµå¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´±ï¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¡£