¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡»ñ¶â´ÉÍý¤»¤º¡Ö²¿É´Ëü±ß¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤¿¤ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦¥Ò¥Þ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÍÎÉþ¤È¤«²È¶ñ¤Ç²¿½½Ëü¤Ï·î¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤È¤«¼«Ê¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤È¤«¡£ÄÌÄ¢´ÉÍý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ãÎÓ¤¬¡Ö¡Ê´ÉÍý¤ò¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©Ã¯¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¿Ê¬Ã¯¤«¤¬¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¼¡¤Î·î¤Ë²¿É´Ëü¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö·å¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡