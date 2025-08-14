【レポート】JO1白岩瑠姫、映画『アズワン／AS ONE』主題歌をサプライズ披露！「ムチャクチャ緊張しました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「カッコいい音楽と感動的なストーリーに浸ってください」（JO1白岩瑠姫）

白岩瑠姫（JO1）が主人公の声優を務めるSF長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の最速上映プレミアムイベントが、8月13日に都内ホールで開催。メインキャストとなる白岩、白石晴香、日笠陽子と、脚本家の西田シャトナーが舞台挨拶に駆け付け、本作の制作秘話やアフレコ時のエピソードなど見どころを語るとともに、RUKI（白岩瑠姫）による主題歌「巡星」を観客へのサプライズとして初披露した。

満員御礼で迎えたこの日。ミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む地球の高校生・ヨウを演じた白岩は「まさか自分が主演で声優をやらせていただくとは思っていなかったので、お話を聞いたときはビックリ。それにプラスして主題歌を作るというふたつの初めてをやらせていただいたのでプレッシャーを感じました」と声優初挑戦を報告。完成作については「自分の作品なのにムチャクチャ感動。それを皆さんに観ていただけるというのが幸せです」と胸を張った。

巡星（めぐりぼし）でロボット整備士として暮らす少女・ラコ役の白石は、本作について「それぞれの人生が重なり合うのがひとつのポイント。不思議な出会いから始まるめぐり逢いの奇跡的な物語が、観てくれる方々それぞれの人生に重なるだろうと思います」と共感を呼ぶ作品だと述べた。

物語の鍵を握る研究員・キザナ役の日笠は「誰が正義で誰が悪なのか？ それは視点によって変わるし、全体を俯瞰して見た時に誰が正しいのかなんてわからない。それを決めるのは歩んでいく先々の未来の人たちの思い。そんな事を感じさせる物語」と壮大なストーリーであることを紹介した。

アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作としながら、設定・世界観を大切にまったく新しい物語として誕生させた脚本家の西田は「人と人とが繋がる。しかもゲームの登場人物とプレイヤーが繋がることでお互いが実在していく。そこが原作の核心。本作もアニメーション映画という架空のものではあるけれど、映画の世界と私たちの現実世界が繋がることで真実になる。そんな出来事が起こればいいなという思いを込めて作りました」と狙いを述べた。

そんななか、白岩がRUKIとして、バンドを携えて主題歌「巡星（めぐりぼし）」をサプライズ生歌唱。ソロライブさながらの迫力のパフォーマンスに会場は拍手喝采、共演者も「鳥肌が止まらない！」と歓喜する中、白岩はオーバーに膝をガタガタさせながら「ムチャクチャ緊張しました。ヤバいです。カッコつけてはいましたが、正直緊張しました。でも今日はひとりではなくバンド仲間もそうですし、共演者の皆さんもいるし、温かく見守ってくださるみなさんがいるので何とかできました」と大役終了に胸を撫でおろしていた。

本作のタイトル『アズワン＝ひとつになる』にちなんで、「自分にとって切り離せないもの」を発表。日笠は「声優業」、白石は「お風呂上がりのアイス」、西田は「妻」と回答。白岩は「音楽」と言い「普段からダンスを踊って歌っているので、自分と音楽とは密接に繋がっている。小さい頃から音楽に励まされて生きてきたし、いまだに色々なジャンルの音楽を聴いて癒されています」と話した。

また、将来に悩む10代のヨウにちなんで10代の頃に悩んでいたことをそれぞれ発表。10代の頃から声優業を始めていたという白石はヨウの葛藤に共感し「声優という仕事を通して、届けたい！ という気持ちだけが自分を支えていました。あの頃の自分が続けることを頑張って良かったと思います」としみじみ。パラパラ世代という日笠は「パラパラダンスを覚えることが出来なくて…。パラパラが踊れなかったのが当時のコンプレックスでした」と照れ笑いで、西田は「いまだに悩み続けている…」と笑わせた。

一方、白岩は「モテたい…。男として生まれてきたら、モテる人生もカッコいいだろうなと思っていた」と明かし、現在も「まだまだいくっす！ いつ止まろうかな？ と考えているくらい」とモテ願望は今も強いと告白していた。

誕生日を迎えた西田に白岩がサプライズで祝福の花束をプレゼントするなど、イベントは大盛り上がり。最後に主演の白岩は「僕自身初めて声優に挑戦させていただき、歌も作りました。周りの方々に支えられて完成させることが出来たと改めて思います。観てくれる方々と支えてくださる方々のお陰で今日このようにステージに立つことが出来ていると思います。ぜひともカッコいい音楽と感動的なストーリーの『アズワン/AS ONE』という世界観に浸ってください」と満員の観客に呼び掛けていた。

さらに、上映後にも白岩がサプライズで登場。主題歌「巡星」と、起用のきっかけとなったソロプロデュース曲「ひまわり」の生歌唱がはじまると客席からは涙をぬぐう姿も見られ、最後に、白岩の口から主題歌「巡星」のMVが21時に解禁されることが告げられると会場からはどよめきが起こった。

映画情報

『アズワン／AS ONE』

8月22日（金）新宿バルト9他全国ロードショー

出演：白岩瑠姫（JO1）

白石晴香、武内駿輔、日笠陽子

丸山隆平

原作：『星と翼のパラドクス』

主題歌：「巡星」 RUKI （JO1）(LAPONE ENTERTAINMENT）

監督：静野孔文

キャラクターデザイン：貞本義行

メカニックデザイン：形部一平

配給：ギャガ

(C)SQUARE ENIX, SUNRISE

(C)ASONE製作委員会

『アズワン／AS ONE』作品サイト

https://gaga.ne.jp/asone/