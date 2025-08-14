タレントのゆうちゃみが、実の妹でモデルのゆいちゃみとその彼氏に言及するシーンがあった。

【映像】ゆうちゃみの美人妹とイケメン彼氏

ABEMAにて8月13日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#16では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開された。MCはNON STYLEの井上裕介とYouTuberのかす。

この企画はギャルたちが日本の古来から伝わる文化を学んでいくという内容。今回ロケ地となったのは江戸の情緒が今も残り観光地としても人気の埼玉・川越だ。調査員はゆいちゃみ（古川結菜）、おとは（倉八音羽）、もか（代田萌花）、せりな（佐藤芹菜）といったメンバーで、さらに同企画の第一弾にも出演したゆきぽよも参加。

街中をロケする一行。すると突然、ゆいちゃみの彼氏・おおはる（大木遥翔）が着物姿で登場し、ミッションが書かれたメッセージを彼女・ゆいちゃみに渡すサプライズも。ゆいちゃみは驚きつつも嬉しそうな表情を見せ「なんでおるん？はるく〜ん」など仲睦まじい様子を見せていた。

スタジオで妹のロケを見守っていたゆうちゃみは、井上から「彼氏出てたね！おおはる。お姉ちゃんからしたら、もう安心の2人？」と聞かれると、「そうですね。もう3年記念日とかで載せていたんで、3年超えて」と今は長い付き合いを見守っているという。

心配事も一切ないと言い「直してほしいところは？おおはるとかに」と尋ねられると、「えーー！？」と言いつつも「あいつ、めっちゃいいヤツなんすよね」と嬉しそうに明かしていた。