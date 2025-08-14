11時の日経平均は598円安の4万2676円、アドテストが122.9円押し下げ 11時の日経平均は598円安の4万2676円、アドテストが122.9円押し下げ

14日11時現在の日経平均株価は前日比598.67円（-1.38％）安の4万2676.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は380、値下がりは1170、変わらずは68と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は122.9円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が69.69円、東エレク <8035>が53.18円、リクルート <6098>が38.9円、ＫＤＤＩ <9433>が28.16円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を69.89円押し上げている。次いでネクソン <3659>が12.09円、ニトリＨＤ <9843>が9.88円、信越化 <4063>が8.78円、エムスリー <2413>が5.79円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、電気・ガス、銀行、証券・商品と続く。値下がり上位には機械、その他製品、電気機器が並んでいる。



※11時0分14秒時点



