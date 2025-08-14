熊本市は、大雨被害に伴う災害ごみの収集について変更を発表しました。新たに家電4品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）も市が無料で回収します。

また、分別を徹底し、通常のごみは普段通りのルールでごみ出しするよう呼びかけています。

回収方法

▼45Lの袋に入る大きさのごみ

燃えるもの・燃えないものに分け、透明な袋に入れて、普段利用するごみステーションへ。通常のごみとは分けて出す。

収集期間は8月12日（火）～8月22日（金）。

▼大型ごみ（畳・たんすなど）や家電4品目

ごみゼロコール（0570-00-5374）に事前に申し込みが必要。1回の収集につき5個までで「大型ごみ処理券」は不要。

大型ごみは申込受付期間は8月12日（火）～8月22日（金）。

家電4品目の申込受付期間は8月18日（月）～9月12日（金）。

※ごみ処理施設へ持ち込む場合

東部・西部環境工場（燃やすごみ）または扇田環境センター（不燃物）へ持ち込む場合は減免処理の手続きが必要。

