熊本市 大雨による災害ごみとして家電4品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）も無料回収 【燃えるもの、燃えないもの、大型ごみ、持ち込み ルールまとめ】
熊本市は、大雨被害に伴う災害ごみの収集について変更を発表しました。新たに家電4品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）も市が無料で回収します。
また、分別を徹底し、通常のごみは普段通りのルールでごみ出しするよう呼びかけています。
回収方法
▼45Lの袋に入る大きさのごみ
燃えるもの・燃えないものに分け、透明な袋に入れて、普段利用するごみステーションへ。通常のごみとは分けて出す。
収集期間は8月12日（火）～8月22日（金）。
▼大型ごみ（畳・たんすなど）や家電4品目
ごみゼロコール（0570-00-5374）に事前に申し込みが必要。1回の収集につき5個までで「大型ごみ処理券」は不要。
大型ごみは申込受付期間は8月12日（火）～8月22日（金）。
家電4品目の申込受付期間は8月18日（月）～9月12日（金）。
※ごみ処理施設へ持ち込む場合
東部・西部環境工場（燃やすごみ）または扇田環境センター（不燃物）へ持ち込む場合は減免処理の手続きが必要。
