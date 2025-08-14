◇プロ野球セ・リーグ 中日4-3巨人（13日、東京ドーム）

5回に味方のミスも絡み、同点に追いつかれた巨人の先発、田中将大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「あそこでカバーできるピッチャーだと思う」などと語りました。

「何とかね、勝ちをと思っているんですけどね」

日米通算198勝と節目の200勝まであと「2」と迫る田中投手。なんとか200勝に到達してほしいという気持ちは阿部慎之助監督以下、首脳陣やチームメートも抱いています。杉内コーチもその一人。眉を寄せながら、「今いるピッチャーで特別扱いをしたことはないですし･･･ただ特別な感情はマー君に対してはありますからね」と率直な心境を口にしました。

田中投手とは同じパ・リーグ、プロ野球界を長年一緒に盛り上げてきた仲間。特別な思いはもちろんあると認めた杉内コーチ。しかし、「200勝ありきだと考えるとダメですね。チームが勝つのが大前提なので」と続けました。

「200勝ありきだと考えるとダメですね、チーム勝つのが大前提なので。その中で勝ちをもぎ取ってほしいなと僕は思いますから。（一緒に）戦ってきた選手ですからね、是が非でもとは思いますよ」

一番優先すべきはチームの勝利と強調した杉内コーチ。田中投手の今後の登板については休み明けに阿部監督と話し合う予定だということです。