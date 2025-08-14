食楽web

●炊き立てのおいしさをそのまま閉じ込めるマーナの「極 冷凍ごはん容器」。SNSなどで話題の商品の実力を試してみました。

冷凍ごはんは、どうしたって炊きたてには敵わない……そんなふうに思っている人も多いのではないでしょうか？

解凍するときにべちゃっとしたり、冷凍しすぎてパサパサになってしまったり。冷凍したから仕方ないか、という妥協がつきものですよね。

しかし、そんな冷凍ご飯の常識を覆す商品が話題になっています。生活雑貨、ハウスケアグッズなどを販売する『マーナ』が販売する「極 冷凍ごはん容器」です。

「極 冷凍ごはん容器」1膳分×2個入

サイズも小盛りや一膳分、まとめて冷凍できる大きいサイズも展開。今回は、1膳分、約180gという容量のものを購入しました。

全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）とお米マイスター徳永真悟さんによる監修で、冷凍ご飯を解凍する過程で、おいしさを損なわない設計になっています。

グッドデザイン賞も受賞したシンプルで美しいフォルム

[食楽web] 容器はもちろん、パッケージにもセンスの良さが光る

2021年度のグッドデザイン賞を受賞し、シンプルで清潔感あるデザイン性と機能をしっかり両立していることが高く評価されています。

容器の中に、すのこのようなパーツがあり、これをセットすることで底に隙間ができ、加熱中に余分な水分が下に逃げる仕組みになっています。

解凍するときにべちゃっとしがちだった米が、べたつかずに、粒立ちのよいご飯に温め直しができるのです。

ラップは不要。そのまま加熱する便利さ

ラップ不要でそのまま加熱ができ、使った後は食器洗い乾燥機にも対応しています。角が丸みを帯びているので、手洗いしやすいのも魅力です。

ごはんを一膳ずつ冷凍できるサイズ感も便利で、まとめ炊き派や一人暮らしの人にもぴったり。清潔感のあるシンプルな見た目もお気に入りなポイント。なにより、温め直したご飯がちゃんとおいしいのが嬉しいですね。キッチンにぜひ迎え入れたい一品です。

●DATA

マーナ 極 冷凍ごはん容器（1膳分×2個入）

価格：1280円（税込）

容量：1膳分（約180g）×2個セット

サイズ：約 幅121×奥行121×高さ46mm（1個あたり）

素材：ポリプロピレン（耐熱温度140℃／耐冷温度-20℃）

仕様：電子レンジ・食洗機対応、すのこ付き、スタッキング可能

https://marna.jp/shop/g/gK748W/