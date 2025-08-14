お笑いタレントのいとうあさこ（55）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。20年近い親交がある後輩芸人を明かす場面があった。

この日は日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」で共演しているお笑いコンビ「たんぽぽ」川村エミコとともに出演。2人の関係について、いとうは「だって長いじゃん。エミコがたんぽぽ組む前からじゃん」と明かした。

出会った当時、川村もピン芸人だったといい、出会いはさまさまな事務所の代表が集まって行った日本青年館でのライブでの共演だったという。

川村は「代表で行かしていただいて、めちゃくちゃうれしかった」と回顧。いとうも「まだコンビじゃなくてピン。私もピンになったばっかりだったかな」とした。

さらに、会場が「8時だョ!全員集合」の会場だったこともあり、いとうは「私なんか『8時だョ!全員集合』観に行ってたから」。川村も「あれは感動した」と振り返った。

ライブの後には一緒にイタリアンで食事もしたといい、川村は「あの日の帰りにあさこさんにイタリアン連れてっていただいたのが、初めてのあさこさんとのご飯です。（千駄ヶ谷）駅前のおしゃれイタリアン。ポモドーロみたいなの食べた。うれしかったです」と話すと、いとうも「よく覚えてんね」と笑いつつ、懐かしんだ。

45歳になった川村が「25、6歳の頃」だといい、「あ20年ぐらい前？」といとうも驚き。「私もピンになって、で、エミコも芸人始めて、たぶん2、3年ぐらいの時に会ったんだよね」と話した。

いとうは「お互い、その後、イッテQで会うとは思わず」と話せば、川村も「本当にうれしいです。こういう長いご縁。ありがとうございます」と感謝した。

いとうは「イッテQに出られるような人間だと思ってなかったっていうか、ああいうリアクションとかの人だと思ってなかったんだよね」としみじみ。「今となっちゃ、お互い“いやいや、あんさん、何をおっしゃる”って言いたくなるけど、当時は、自分の“うわあ”とか“ぎゃあ”とか。あと、私とかだと脱ぐとか、女のお笑いで脱ぐのはないって思ってたから。モリマンさんと大島（美幸）ちゃん以外はないって思ってたから。とか含めると、不思議、今も」と笑った。