か、か、可愛いぃぃぃいいーーーッ♡【セリア】ガバッと買い占めたい！「キャラチャーム」
【セリア】に思わず笑顔になるようなチャームが勢ぞろい。今回は懐かしさとワクワクが詰まった、大人世代の心をくすぐるアイテムをご紹介します。どれもバッグやポーチなどに付けるだけで、気分が上がるワンポイントに。日常に “ときめき” をプラスしてくれる、小さな相棒たちをぜひチェックしてみてください。
レトロだけど今っぽいときめきチャーム
【セリア】「エンジェルブルー アクリルミニチャーム 」各\110（税込）
レトロ可愛いデザインが今のトレンドともマッチしていて、 大人の遊び心にぴったりな【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のミニチャーム。全10種類のランダム仕様だから、何が出るかわからないドキドキ感もちょっとした楽しみに。懐かしさと今っぽさがほどよくミックスされたチャームは、バッグやポーチのワンポイントに添えるだけで、ときめきをプラスしてくれそうです。
テンション上がる！ トート型チャームが可愛すぎ
【セリア】「マイクロバッグチャーム マイメロディ」\110（税込）
@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると「レジャーシートのような素材」に、キュートなキャラクターがデザインされたトート型チャーム。手のひらサイズながらファスナー付きで、リップや目薬などの小物を入れて持ち歩けるのも嬉しいポイントです。お気に入りのバッグにちょこんと付けるだけで、ぐっと気分が上がりそう。大人になっても可愛いものにときめきたい。そんな気持ちをくすぐりそうなアイテムです。
ポチャッコ好きにはたまらない！ 集めたくなるミニチャーム
【セリア】「アクリルミニチャーム 8柄 P/C 35周年」\110（税込）
ポチャッコ35周年を記念した、とびきりキュートなミニチャームが登場。中身は開けてからのお楽しみで、どのデザインが入っているかはランダム。お気に入りのポーチやバッグに付けるだけで、毎日のテンションをぐっと上げてくれそうです。どれも可愛くて選べない…気づけば全部コンプリートしたくなっているかも。
「懐かわいい」あの人気キャラがミニチャームに！
【セリア】「メタルチャーム①」\110（税込）
ハム太郎好きにはたまらないメタルチャームが登場。人気キャラクター4種、全6種類のデザインがラインナップされていて、見つけた瞬間に「懐かしい～！」と心が躍りそう。ポーチや鍵、バッグにさりげなく付けるだけで、毎日がちょっと楽しくなりそうです。あの頃を思い出しながら、毎日にちょっとした “ときめき” をプラスしてみては。
