聴覚障がいがあるアスリートの国際スポーツ大会「デフリンピック」。11月の開幕まで100日を切りました。

日本での開催は今回が初めて。

7月18日、日本代表選手の壮行会が行われた、東京都立中央ろう学校で、大会に向けた思いを取材してきました。

15名の選手たちが体育館に姿を見せると、在校生や先生からは、大きな拍手が。両手を頭の横でひらひらと動かす、"手話の拍手"も送られました。

選手たちからは、決意表明のほかに、中高時代の思い出話も。当時を知る先生たちや在校生から笑いが起きる場面もあり、とても和やかな雰囲気の中、壮行会は行われました。

閉会後、お話を伺った水泳・茨隆太郎選手。

前回のカシアスドスル大会（2022年・ブラジル）では4つの金メダルを獲得、デフリンピック出場は5度目となりますが、今大会には今までにない特別な思いがあるといいます。

「日本開催だからこそ『結果を出さなければ』という見えないプレッシャーはいつも以上に感じている。ただ、今までで一番良い練習ができているので、自信をもって出場できたら」と、目標の金メダル6個獲得に向け、意欲を見せました。

そんな茨選手の存在は、確実に、後輩たちに夢を届けています。

その一人が、陸上・岡田海緒（みお）選手。「台北大会（2009年）でメダルを獲得した茨先輩を見て、自分も目標に向けて頑張りたいと思うようになった」といいます。

その8年後の2017年、今度は自身が日本代表として「夢に向けて頑張って」と後輩に伝えた岡田選手。「今回、一緒に日の丸を背負う選手の中には、その時の私の言葉を聞いていた人もいる。後輩に思いが繋がっていることが嬉しい」と喜びを噛み締めました。

前回大会では1500mで銅メダルを獲得するなど、デフ陸上界を代表する存在となった岡田選手。ただ、金メダルは手にしたことがありません。「今回こそ、一番きれいに輝く色を」と話す岡田選手の爽やかな表情の中には、力強さも見えました。

また自身も現役選手でありながら、現在、中央ろう学校陸上部のコーチを務めているのは、陸上・山田真樹選手。

指導している生徒4人の代表選出について、「バトンを繋げているような感覚」だと話します。「数年前、茨先輩を見た自分がそうであったように、今日来てくれていた中高生も自分に何ができるかはまだ分かっていないと思う。

でもいつか、何かのきっかけに出会った時に、『そういえばこんな先輩がいたな』と、一歩踏み出す勇気になれたら」と期待を寄せました。

今回の壮行会を受けて、後輩のみなさんはどのような思いを抱いたのでしょうか。

現在、サッカーに打ち込んでいるという中川遥翔さん（高3）は、「デフサッカーの日本代表を目指している。4年後か8年後か、いつになるかわからないが、日本代表になれるよう頑張りたい」と力強く話しました。

郄橋一星さん（中2）は、「将来の夢は今は特にはないけれど、山田選手やそのほかの卒業生のように、卒業後にかっこよく学校に戻ってきて、自慢できるように一生懸命に頑張っていきたい」と、目を輝かせていました。

日本開催について思いを話してくれたのは、仁宮苺宝さん（中3）。

「ろう者は外見では分かりません。大会が日本で開催されるのは、聞こえない人がいると知ってもらえる良い機会。選手が活躍することで、もっともっとろう者の存在がみんなに広がるといいですね」と、今大会の意義に思いを巡らせました。

先輩から後輩へ、確実に、着実に、想いが繋がれてきたデフスポーツ界。

デフリンピックは、11月15日〜26日の12日間の日程で、東京・福島・静岡の各会場で、21競技が行われます。大会公式HP：https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0（日本テレビアナウンサー・渡邉結衣）