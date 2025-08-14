ヤクルト本社の2026年3月期第1四半期決算が公表された。売上高は前年同期比4.9％減の1166億円で、営業利益は32.2％減の109億円。通期売上高予想も前回発表の5060億円から4950億円に下方修正した。国内は競合商品の台頭や物価高の影響で販売が5％落ち込み、米大陸でも関税による購買意欲の低下などで売り上げが8％減少した。アジア地域では販売が伸び悩んだ。25年3月期の全社売上高は前期比0.7％減の4997億円で、前年以降、減収傾向が続いている。

同社の売上高は16年3月期から22年3月期までの間、4000億円前後を推移し、伸び悩んでいたが、24年3月期に5000億円を超え、翌25年3月期も同水準を維持した。停滞を打破したのが19年の機能性表示食品「Yakult1000」発売だ。当初はヤクルトレディによる訪問販売で展開していたが、21年秋から店頭販売を始めた。1本中に乳酸菌シロタ株が1000億個含まれ、「ストレス低減」や「睡眠の質改善」の効果があると同社は主張する。

「慢性的な睡眠不足に悩む人が多い中、『睡眠の質改善』という言葉が消費者に刺さった。マツコ・デラックスさんら芸能人がテレビで発言し、SNSを通じて急速に広まった。従来のヤクルトは胃腸に効くイメージが強く、新たな効能を訴求できた」（広告業関係者）

まさに現代人の悩みを捉えたわけだ。国内事業の売上高は21年度の2032億円から23年度には2521億円となった。

海外では通常の「ヤクルト」の販売が増加した。中国は景気悪化の影響を受けたが、メキシコやアメリカ南部を中心とした米州地域が伸び、同期間で海外事業の売り上げは1850億円から2258億円に拡大した。健康志向の高まりや、国内と同じ訪問販売が売り上げに貢献したという。だが、冒頭の通り前期、今期は伸び悩む。

「国内はヤクルト1000のブームが一巡した。糖質・カロリーオフの商品を投入したが、販売数量の減少を食い止めるには至らなかった」（同）

■ヤクルト1000シリーズの販売数量減少が売り上げに直結

ヤクルト1000シリーズの前年度比販売数量は24年度から100％を下回り、ヤクルト全体でも9割水準を推移している。販売数量の減少が売り上げに直結した。

「高齢化が進むにつれて、食品・飲料メーカーは健康志向の商品を強化している。乳酸菌や整腸作用をうたう飲料やヨーグルトも増え、ヤクルト1000シリーズの成功を受け、他社も睡眠をアピールする商品を出した」（流通業関係者）

同社は「ヤクルト」以外の主力商品が少なく、多角的な事業展開ができていないことが課題だ。医薬品事業の売り上げも14年度の326億円から、22年度には128億円と縮小し、以降は単体での業績を公表していない。主力製品が競合の参入に脅かされている。「ヤクルト一本足打法」を続けるのであれば、海外市場のさらなる拡大が急務である。

（ライター・山口伸）