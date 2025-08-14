6日、セブン＆アイ・ホールディングスは2025年7月末現在、国内で2万1770店を展開している「セブン-イレブン」の店舗をさらに約1000店増やす計画を示した。

セブン-イレブンが1号店を1974年5月に東京・豊洲にオープンし、日本初の本格的フランチャイズシステムを導入したコンビニが誕生してから昨年で50年が経過した。すでに国内が飽和状態になる中、脅威となっているのが小型スーパー。特に存在感を示しているのが、05年の初出店からおよそ20年で1200店舗まで増加した「まいばすけっと」だ。

「コンビニに比べて安さがウリですが、小型スーパーの成功は立地次第といわれる中、まいばすけっとはこの20年でコンビニの跡地を着々と押さえてきた結果、成長を遂げています。コンビニとスーパーの境界がなくなる中、大手小売りは胃袋の争奪戦を繰り広げている状態です」（消費経済アナリストの渡辺広明氏）

そんな中、全国に340店舗以上を展開しているディスカウントチェーン「トライアル」は、年内に小型スーパー「トライアルGO」を首都圏で出店するという。

「福岡を中心に45店舗以上を展開中のトライアルGOはセルフレジ導入のほか、商品発注や値下げの自動化などITで効率化し、ほぼ無人に近い状態で運営する一方で安さを追求。買収した西友の店舗で調理した弁当や総菜を安価で提供するなど、食でガチンコ勝負になるため、コンビニにとって脅威になりそうです」（渡辺広明氏）

首都圏出店はこれからだが、トライアルは習志野市で24時間営業の小型スーパー「NEXMART 01 GO」を運営している。入り口すぐのところに安価でボリュームのある弁当や総菜が並べられ、消費期限が近い商品は“自動値下げ対象”と表示され、大幅値下げされる。

実際、平日の早朝に訪れると「三元豚のロースかつ重」や「国産チキンカツサンド」がそれぞれ299円と213円（ともに税込み）に値下げされていたように、物価高の中、消費者にとってありがたいのは価格の安さだ。トライアルGOは同店に近い業態になるとみられている。

「勝負の分かれ目は、首都圏でいかにいい立地を確保できるかだと思います。価格帯は食品スーパーのオーケーあたりがライバルになりますが、安売り競争はいつか限界がきます。人口減少による人手不足で人件費が高騰する中、セルフレジや商品管理などの省力化が進んでいますが、無人に近い状態で果たしてうまく回るのか。本格展開が注目されています」（渡辺広明氏）

新たに登場する激安店は、業界に風穴をあけることになるのか。

