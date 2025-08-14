Stray Kids、新AL『KARMA』も自主制作で名盤の予感！マッシュアップビデオで音源を一部公開

ボーイズグループStray Kidsが新しいフルアルバムのマッシュアップビデオで、もう1つの“自主制作名盤”の誕生を予告した。

所属事務所JYPエンターテインメントは、来る8月22日のStray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のリリースを控え、公式SNSにトレーラー、ティザーイメージ、「UNVEIL：TRACK」など、高いクオリティのティージングコンテンツを順次公開中だ。

去る8月13日、新アルバムに収録された音源の一部のシグネチャーティザー動画「Stray Kids KARMA Mashup Video」を公開し、カムバックへの期待を高めた。

同ビデオは、タイトル曲『CEREMONY』をはじめ、『BLEEP』『CREED』『MESS』『In My Head』『Half Time』『Phoenix』『Ghost』『0801』まで、今回のアルバムに収録された9曲の一部を集めた。

EDMを基盤にしたマッシュアップでエナジェティックな雰囲気を醸し出し、真夏の蒸し暑さを吹き飛ばすような速さは爽快感がある。

（写真＝JYPエンターテインメント）

『Phoenix』の不死鳥の翼、『Half Time』のホイッスル、『CEREMONY』の爆竹など、各曲名を代表するロゴとグラフィックオブジェクトを活用した視覚効果、8人のメンバーのビハインドカットでポイントを加え、鑑賞の楽しさを与えた。

新アルバム『KARMA』にはマッシュアップビデオに登場した9曲を含む『CEREMONY（Festival Version）』『CEREMONY（English Version）』まで、計11曲が収録される。

デビュー以来、リリースしたすべてのアルバム制作を担当しているグループ内のプロデュースチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが今回も全曲のクレジットに名を連ね、個性を活かした。

なお、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』は、8月22日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）