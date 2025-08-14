映画『アズワン』、JO1白岩瑠姫が語る「動きのストック」の活用と上達の秘訣
声優初挑戦の白岩瑠姫（JO1）が8月13日、都内のヒューリックホール東京で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の最速上映プレミアムイベントに、共演の白石晴香、日笠陽子、脚本家の西田シャトナーと登壇した。
白岩は本作で、ミュージシャンを目指しながら不確かな未来に悩む地球の高校生・主人公ヨウの声を担当する。主題歌「巡星（めぐりぼし）」は自身のアーティスト名義「RUKI」でセルフプロデュースしており、声優と音楽の両面で作品に関わっている。
イベントでは作品にちなむトークが行われ、「10代の頃の悩み」が話題になった。『けいおん！』の秋山澪役などで知られる日笠は、「私の世代はパラパラが流行っていたんですけど、振り付けが覚えられなくて。周りのみんなは踊れるのに、私は全然踊れなくて本当にコンプレックスでした」と述べた。続けて「ダンスを覚えられる人は、1回見ただけで踊れるようになるのはなぜなんですか？」と、グローバルボーイズグループで活動する白岩に質問した。
白岩は「多分ですが」と前置きし、「人間って、自分がやったことのある動きは早く理解できると思うんです。だから、いかに自分がやったことのある動きが振り付けの中に入っているかを見ています。『あ、これ前に覚えたやつだ』みたいな、自分の中の『動きのストック』がどれだけあるか、ということではないでしょうか」と語った。日笠は「すごい！ その発想はなかったです！」と反応した。
さらに日笠が「では、知らない振り、知らない動きが出てきた時はどうするんですか？」と重ねて問うと、白岩は「それは、JO1のダンスに取り組むときでも時間がかかります。僕たちでも時間がかかります」と答え、「でも、そんな作業の繰り返しだと思います」と述べた。日笠が「体に（動きが）入るまでなんですね」と応じると、白岩はうなずいた。
司会者が「いつか日笠さんのパラパラが披露されるかもしれませんね」と話を振ると、日笠は「近々」と述べ、白岩が「楽しみにしてます。新曲でぜひ」と返した。会場から笑いが起きた。
アニメーション映画『アズワン／AS ONE』は、2025年8月22日（金）より全国公開である。
▲ （左から）日笠陽子、白岩瑠姫
▲ （左から）日笠陽子、白岩瑠姫、白石晴香、西田シャトナー氏
▲ 『アズワン／AS ONE』本予告
