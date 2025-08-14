ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのパフォーマーでプロレスラーの武知海青が１４日、東京・京王百貨店で行われた「アントニオ猪木デビュー６５周年記念 ＩＮＯＫＩ ＥＸＰＯ」（２１日まで、同所）の開会式にプロレスラー・蝶野正洋と出席した。

武知は、２２年にドラマでプロレスラー役を演じたことを機に昨年２月にプロレスデビュー。６月、ＤＤＴプロレスとエージェント契約を交わし、所属事務所のＬＤＨと兼任で活動中だ。

ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥとして１３日に群馬・高崎芸術劇場で午後６時半からライブに出演し、この日午前９時からプロレスラーとしてイベントに初出演。同展覧会のアンバサダーに就任し、特設のリングの上に立つと、「東京ドームで踊るよりも緊張しています」と武者震いした。

猪木さんが引退した１９９８年生まれのため現役時代を知らないが、ＬＤＨのＥＸＩＬＥ ＨＩＲＯ代表取締役社長が猪木さんの熱狂的なファン。武知がプロレスデビューする時、ＨＩＲＯさんから猪木さんのＤＶＤをプレゼントされたことを明かし、「目指すべき場所。見ている人へ猪木さんのように衝撃を与えられるようになりたい」と夢を描いた。

ＨＩＲＯさんからパフォーマンスだけでなく、プロレスについても熱血指導を受けているという。「今言われているのは、オリジナル技を考えて欲しいということと、ＨＩＲＯさんのオリジナル技があるから、いつかそれを試合でやってほしいって。すっごいプレッシャーですね」と苦笑い。この日、イベント後にＨＩＲＯさんと会議があるため、「タオルをお土産にします」と話した。

イベントで共演したプロレスラー・蝶野正洋は「リングの上で踊って、両方でお客さんを楽しませたらいいのでは。猪木さんがやっていたころはアメフト、野球選手との二刀流の人もいた。二刀流で、ダンスもプロレスも頑張る流れを作って欲しいよね」と激励した。

大先輩から励みの言葉をもらった武知は「夢ばかりなので大きなこと言えないですが、たくさんの方と試合がしたいです。プロレスを教わりながら、もっともっと好きになりたい。初めて見に来る方もたくさんいると思うので、そういう方々にプロレスの良さを伝えたいですね」。パフォーマーとプロレスラー。二刀流の道を突き進む。

京王百貨店で猪木さんの展覧会を行うのは、今回が３回目。引退ガウンなど貴重品の展示、アパレルやグッズを１５０種以上販売する。８階レストラン街では「復活！アントニオ猪木酒場」を予約定員制で１５日〜２０日まで開催する。