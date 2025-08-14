【PlayStation Plus：2025年8月のゲームカタログ】 8月14日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2025年8月の海外向けラインナップを公開した。

PS Plusのエクストラおよびプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。8月の海外向けラインナップでは「Mortal Kombat 1」や「Marvel’s Spider-Man」のほか、「地球防衛軍6」、「ユニコーンオーバーロード」、「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」などが配信予定となっている。

またプレミアムプランでは、初代プレイステーションより「Resident Evil 2」と「Resident Evil 3: Nemesis」もプレイ可能となる。なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。

Mortal Kombat 1

Marvel’s Spider-Man

Sword of the Sea

地球防衛軍6

ユニコーンオーバーロード

ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～

Indika

Harold Halibut

Coral Island

Resident Evil 2（プレミアムプランのみ）

Resident Evil 3: Nemesis（プレミアムプランのみ）

