若槻千夏、整形疑惑に言及「鼻いじられてますか？って言われる」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの若槻千夏が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。鼻の整形疑惑に言及した。
【写真】若槻千夏、鼻筋の通った顔立ち
「コンプレックス告白SP」と題されたこの日。若槻は「昔から整形疑惑を持たれる鼻なんですよ。鼻のここ（小鼻）が小さいから整形っぽいらしくて…」と鼻の整形疑惑が囁かれていることを明かした。
そして「韓国に行った時に2人で足裏マッサージをしてもらったんですよ。（一緒に行った）友達が韓国語がわかる子で、（施術をしている人たちが）何か言ってて『何て言ってる？』って聞いたら『あの子の鼻整形よ』って。シミ取りとかでクリニック行ったらお医者さんに『確認なんですけど鼻いじられてますか？』って言われるんですよ。エステ行っても『鼻触って大丈夫ですか？』って…」とどこに行っても整形を疑われることを告白。「だから毎回鼻自分でグワーッて触って『これ本物なんで全然気にしないでください』って言ってる」と整形疑惑を否定した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
