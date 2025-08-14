「引きこもり」というと、一昔前までは学生の問題でした。しかし、「8050問題」に代表されるように、引きこもりの子の高齢化は深刻な社会問題です。自立できない子は、親が亡くなったらどうするのでしょう。親の遺産にまだ縋ろうとする子に周囲の近しい人ができることはあるのでしょうか。本記事では、Aさん兄妹の事例とともに、親に依存していた子との遺産分割について社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

親離れしない兄と子離れしない母。父の死後、関係性はこじれ…

Aさんは、大学卒業後に就職し、就職を機に社員寮に移り住み独立しました。その後28歳で同僚の夫と結婚し、都内近郊にマンションを購入。入社以降、同じ会社で働き続け、夫と力を合わせながら住宅ローンを返済しています。

Aさんには50代の兄がいます。Aさんとは対照的に兄は大学卒業後、転職を繰り返し、父が亡くなったのを機に母の介護をする名目で無職となりました。以後、母の年金をあてにしながら実家で母と二人暮らしです。

父が健在だったころは、無駄な転職について厳しく叱られていたこともあり、兄も渋々働いてきました。しかし、父が亡くなってからは母がなにもいわないのをいいことに、自宅に引きこもり、ゲーム三昧の好き勝手な生活を送ってきたのです。

母の年金は、母自身の老齢年金と、父が亡くなった分の遺族年金の合計で約170万円（月額14万円）。母一人なら年金だけでなんとか暮らしていけそうですが、兄がいるため貯蓄を崩しながら生活しなければなりません。母は心配しつつも兄を甘やかして育て、必要だといわれれば大人になってもお小遣いを渡していました。

親離れしない兄と子離れしない母。そんな生活も突然、終わりを告げます。

85歳になった母はある日、散歩途中に脳梗塞で倒れてしまいました。残念ながら発見が遅れ、そのまま亡くなったのです。Aさんは突然の別れに悲しみが拭えませんが、実家で暮らしていた兄はもっと悲しいだろうと思っていました。

ところが、経済的に自立できていなかった兄は、悲しみもさることながらこれからの生活をどうすべきかが一番の心配事だったようです。

葬儀が終わると、兄はAさんに母の相続について、「母の介護をしてきたのは自分（兄）だから母の財産はすべて自分が受け取るべきだ」と主張しました。Aさんはビックリするとともに唖然とします。このままでは兄は経済的に自立できないどころか人間性も欠いてしまう……そう思ったAさんは、母の四十九日後にある提案をします。

兄が使い込んだ額は、相続分から引くべき！

Aさんの相続のケースでは、母が亡くなったことによって法定相続人は兄とAさんの2人です。本来は兄妹で2分の1ずつわけることになります。

しかしAさんはまったく違う主張をしました。母の生前、兄は介護を理由に無職になったものの、実際は母は元気で介護の必要はなかったこと。むしろ兄は定職につかず母の年金や貯蓄を自由に使っていたこと。この2点を加味して、兄が母の生前に使った金額分を兄の相続分から差し引くべきだと提案したのです。

さらに母が残していた通帳の記録から、母の財産はマンション（資産価値2,000万円）と現預金200万円とのこと。これに兄が使いこんだ母の預金は遡って少なく見積もっても400万円を超えていることがわかりました。

すべて合計し半分にすると、妹の取り分は、1,300万円です。マンションに兄が住み続けるのであれば、現金で支払うように要求します。この提案に兄は猛反論しましたが、兄のほうが分は悪いようです。兄は母が亡くなって収入――母の年金と母の貯蓄していたお金――がなくなってしまいました。

自立できない兄への制裁

このままでは兄はマンションを売ってAさんに相続の半分を払わなければなりません。兄はAさんに、なんとかマンションに住み続けられるよう、懇願します。母の亡きあと兄に残されたお金は、相続財産分しかありません。ですが、Aさんは一歩も譲りません。

いままで兄は母の年金で暮らし、母の預金で遊んできました。「兄だけずるい」という感情もありますが、このままの状態を放っておくと、将来的に大きなツケを払うのは兄だけでなく、Aさんです。兄がこのまま無年金で老後を迎えたら、その後に介護状態にでもなったら……。こうした懸念が、兄からどんなに恨めしい顔でみられようとも、Aさんの決意を揺るがないものにしていました。

仮に百歩譲って兄がマンションを相続し、Aさんが現金200万円分を相続した場合、兄は現金を持っていないため、結局はマンションを売るか、Aさんにお金を借りるしかなくなるでしょう。

Aさんは、いままで母のお金をあてに働かなかった兄がいけない、といいます。兄は病気等で働けなかったわけでもありません。働けばまったく問題ないのです。社会復帰してほしいと願うAさんに兄の出した結論は……。

目先の現金欲しさに

兄は現金が欲しいことから、マンションを売りに出すことにしました。そして賃貸アパートで暮らしはじめました。兄は働くことより当面の生活資金としてマンションを現金化することを選んだようです。

80代の親と自立できない事情を抱える50代の子は、いまや「8050問題」といわれ社会問題となっています。親子が社会から孤立する問題を指しますが、親の亡きあと、残された子はどうなるのでしょうか。

Aさんは親が亡くなったあと、兄の自立を促そうと厳しい提案をしたのですが、兄は自分の置かれた状況の深刻さが理解できていないのかもしれません。

「これからのことも考えなければなりませんから」とAさんは、引きこもりに関する相談や支援を行っている機関に相談へ行きますと話していました。

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表