ショッピングセンターでロボットを買う時代。

先週、中国でロボット専用のショッピングセンターがオープンしました。

研究室から家庭へのロボット普及を目指す取り組みの一環とのことです。北京のハイテク地区「E-Town」に位置する4階建ての「ロボットモール」には、中国のUBTECH Robotics、Unitree Roboticsなどを含む40以上のブランドから、100台以上のロボットが展示されています。

店舗の運営形態は、自動車ディーラーのような「4S」モデルを採用しており、販売（Sales）、サービス（Service）、スペアパーツ（Spare parts）、顧客からのフィードバック（Survey）を1カ所で行なう形となっています。

始皇帝に会える

モールの責任者であるWang Yifan氏は、「ロボットが数千世帯に普及するためには、ロボット企業だけに頼っていては不十分です」と、ロイター通信の取材に答えています。

このモールで販売されるロボットの価格は2,000元（約4万円）から数百万元まで幅広く、アインシュタインを模した会話可能なヒューマノイドは70万元（約1400万円）で販売されています。

館内ではロボットシェフが調理し、ロボットウェイターが料理や飲み物を運ぶテーマレストランもあり、来場者はロボットによるサッカーや中国将棋の試合、ロボット犬とのふれあい、またニュートン、秦の始皇帝、李白といった歴史的人物のアニマトロニクスとも会えるようになっています。

ロボットイベントが続々開催

このロボットモールのオープンは、今月北京で開催される2つの大型ロボット関連イベントと時期を同じくしていました。

8月12日まで開催されていた「2025 World Robot Conference」は、20カ国以上から約500人の専門家が集まり、ロボット工学の最新動向について議論。また、約200のロボット企業が、1,500以上のブースで最新の研究開発成果を披露しました。

さらに8月14日から17日までは「2025 World Humanoid Robot Games」が開催されています。ここでは、ヒューマノイドロボットが陸上競技、サッカー、ダンス、資材の取り扱いや医薬品の仕分けなど、計21種目で能力を競い合います。これまでに100以上のチームが参加登録を済ませているとのことです。

中国が力を注ぐロボット分野

こういった取り組みは、中国が世界のロボット開発競争で優位に立つための大規模戦略の一環です。

中国はこの分野に莫大な資源を投入しており、過去1年間だけで200億ドル（約3兆円）超の補助金を支給しました。さらにロイター通信によると、北京はAIやロボット分野のスタートアップを支援するため、1兆元（約20兆4000万円）規模の基金創設も計画中とされています。

アメリカではテスラやボストン・ダイナミクスを含む一部のロボット企業が、対中国戦略を構築するための国家的取り組みを政府に呼びかけています。